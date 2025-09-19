Tunnel Subportuale: il 57% dei genovesi non lo vuole

Ben il 57% dei genovesi condividono che sia molto più importante curare la città, renderla più bella e ristrutturare la sopraelevata piuttosto che fare il tunnel Subportuale. Solo il 28% invece lo vorrebbe mentre un 15% non si esprime.

Il dato è schiacciante e dimostra come i cittadini abbiano ben chiaro come vorrebbero che venissero investiti i soldi derivanti dalla tragedia del Ponte Morandi. (LEGGI QUI)

Ricordiamolo bene, questo miliardo, di fatto è un “ristoro” che società Autostrade ha concordato con gli enti pubblici (Regione e Comune) affinché rinunciassero a costituirsi nel processo dichiarandosi quindi soddisfatti di questo risarcimento per i danni che la città a subito a seguito del crollo.

All’inizio della progettazione il Tunnel doveva costare 700 milioni. Poi a seguito di “aumenti dei costi” prima ancora di iniziare siamo già a 1.3 miliardi e la differenza sia chiaro che non ce la mette Autostrade ma andrebbe a riversarsi sui pedaggi autostradali di tutta Italia, cosa che il Mit di Salvini e Rixi non vogliono proprio. Ma se ancor prima di iniziare siamo gia’ a 1.3 mld sappiamo bene che nel tempo seguiranno molti altri adeguamenti costi e tutti sulle spalle dei cittadini italiani e si arriverà’ a oltre 2 miliardi. E Autostrade intanto non tira fuori un euro anzi vorremmo sapere da Autostrade come ha appostato in bilancio questo importo e se lo ha accantonato. In tal modo non ci sarebbero problemi se si chiudesse questo fantomatico cantiere zero restituendo le aree al porto e si procedesse con un semplice versamento sul conto del Comune di Genova.

Un bell’assegno di 1 miliardo da spendere come vogliamo per rendere Genova la più bella città’ d’Italia, fare opere utili abbellimenti, risistemazione di immobili fatiscenti, strade marciapiedi, verde ovunque illuminazione, etc. Arredo urbano etc.

Se ne fanno cose con 1 miliardo di euro, se poi fossero “solo” 700 milioni va beh, ci accontentiamo!