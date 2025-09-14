Amt, lavoratori in appalto senza stipendio. Proclamato lo sciopero

Lavoratori in appalto per Amt ancora senza stipendio. Dopo l'annuncio dell'arrivo dei fondi ministeriali per 12.5 milioni e in attesa dell'incontro con l'amministrazione civica previsto domani, è stata proclamata una giornata di sciopero per il 22 settembre.

La denuncia dopo l'assemblea sindacale dell'11 settembre

"Le organizzazioni sindacali Filcams, Fisascat e Uiltrasporti intendono denunciare la grave situazione di disagio e tensione sociale emersa a seguito dell'assemblea sindacale tenuta l'11 settembre nella rimessa di Staglieno a cui hanno partecipato più di 80 lavoratori di varie rimesse - hanno scritto i sinacati in una nota -. Durante l'assemblea, infatti, i lavoratori delle imprese in appalto presso Amt hanno manifestato la loro esasperazione per il mancato pagamento degli stipendi".

Più di 30 i dipendenti della Glo.Ser senza stipendio

Sono i 37 dipendenti della Glo.Ser che garantisce il servizio di manovra e pulizia nei depositi del trasporto extraurbano. "Tale condotta, oltre a configurare una violazione palese dei diritti contrattuali, sta generando gravi difficoltà economiche e sociali alle famiglie dei lavoratori coinvolti - scrivono i sindacati - La mancata corresponsione delle retribuzioni sta producendo un clima di forte tensione e preoccupazione, sfociato in assemblea in un confronto acceso che rischia di aggravarsi ulteriormente se non verranno adottati immediati interventi risolutivi".

