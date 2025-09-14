Attualità

Frana sulla statale della Val Trebbia, strada riaperta con senso unico alternato

La statale era chiusa da venerdì pomeriggio, quando una frana ha invaso la carreggiata in entrambe le direzioni nel Comune di Montebruno
di Au. B.
È stata riaperta dopo nemmeno due giorni la strada statale 45 "Di Val Trebbia", chiusa da venerdì pomeriggio al km 41,460 dopo che una frana ha invaso la carreggiata in entrambe le direzioni nel Comune di Montebruno.

La strada è stata riaperta a senso unico alternato

Dopo quasi due giorni di lavoro dei tecnici di Anas la parete rocciosa è stata messa in sicurezza. La strada è stata riaperta per evitare il lungo percorso alternativo ma è ora regolata da un senso unico alternato, un restringimento di carreggiata necessario in attesa della completa messa in sicurezza della zona.

