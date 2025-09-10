Invasione del verde, le erbacce si ritagliano un posto in prima fila: piazza De Ferrari

Le erbacce che crescono in molte vie, marciapiedi e creuze di Genova, come documentato dalla nostra inchiesta,non si sono accontentate di un posto in seconda fila e se ne sono guadagnate uno sul palcoscenico della città, Piazza Deferrari.

Accanto alla fontana, ecco che i ciuffetti verdi hanno ritagliato il loro momento di gloria, sorgendo in mezzo ai turisti, per restare immortalati nelle foto e nei video di tutto il mondo. Se vi sedete sul bordo della fontana, potete, chiudendo gli occhi, immaginare di essere su un praticello molto urbano. Ora, senza esagerare, ci consentirete di inserire anche questa tappa di primo piano nella nostra inchiesta sull’invasione del verde Genova.

Dopo aver accolto la replica a Primocanale della presidente del Municipio Centro Est, Simona Cosso, attendiamo adesso che l’assessore di competenza del Comune di Genova ci concede un’intervista per spiegare i meccanismi di gestione del verde, inteso in questo caso come erbacce da rimuovere in città.

