Parcheggio all'ospedale riservato "ai detenuti", il San Martino lo cambia

Da "Riservato alla polizia penitenziaria" a "Riservato ai Detenuti". Così la dicitura del parcheggio all'ospedale San Martino scatena l'ira della polizia penitenziaria genovese.

"Offesa pubblicamente la polizia penitenziaria"

A dare la notizia è Fabio Pagani, segretario della Uilpa polizia penitenziaria: "Mai vista sul territorio nazionale una tale "dicitura", offesa pubblicamente la Polizia penitenziaria e per questo motivo abbiamo scritto immediatamente al Direttore Generale del San Martino, chiedendo senza indugio di provvedere alla modifica della dicitura (riservato alla Polizia penitenziaria)" continua Pagani.

"Ci auguriamo che l’errore non sia una voluta provocazione nei confronti del Corpo di Polizia penitenziaria - attendiamo le scuse e la modifica della segnaletica" conclude Pagani.

La celere risposta dell'ospedale San Martino

"A fronte della segnalazione pervenuta, l’Ospedale Policlinico San Martino sottolinea con fermezza che il rapporto con la Polizia Penitenziaria e con tutte le altre Forze dell’Ordine è storicamente eccellente e rivolto alla massima collaborazione. La dicitura ‘Detenuti’, per altro presente da tempo, si riferiva al Reparto Detenuti (così chiamato in ottemperanza a regolamento interno), una delle poche realtà italiane a rispondere a questa delicata esigenza. La scritta è comunque stata stamani cancellata e sostituita da nuova dicitura ‘Ris. Polizia Penitenziaria’, in accordo con la Direzione della Casa Circondariale di Genova Marassi. A disposizione per ulteriori chiarimenti".

