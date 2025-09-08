L'agenda degli appuntamenti in Liguria di lunedì 8 settembre 2025

Gli appuntamenti previsti in Liguria
10 - Sanremo. Carcere. Il procuratore generale di Genova Enrico Zucca visita la casa circondariale e incontra i rappresentanti della polizia penitenziaria.
11 - Genova. Palazzo Tursi, sala Giunta Nuova, via Garibaldi: Presentazione del programma della European Mobility Week, la settimana europea della mobilità sostenibile, in programma a Genova dall'11 al 28 settembre.
12,30 - Recco. Nell'ambito della festa patronale la sparata di “mascoli” del Quartiere Verzemma nel greto del torrente antistante il Santuario.
17,30 - Genova. Palazzo Ducale. "Staglieno, il fascino dell'ignoto": inaugurazione della mostra del fotografo genovese Vittorio Puccio.
Programmazione Primocanale
8 - Primomattino
9,25 - Il film della settimana
9,30 - Il medico risponde con Federico Dotta, urologo. Tema: calcoli renali, sintomi e come prevenirli
10 - Al servizio del pubblico
13 - Calcio e Pepe
18 - Primogiornale
18,15 - Approfondimento
18,30 - Anteprima calcio
21 - Il programma politico - I cento giorni di Silvia Salis sindaca di Genova
22,30 - Ti Ricordi?
Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook
IL COMMENTO
Il caso D’Alema e l’incapacità dell’Ue di guardare il mondo con occhi diversi
Genova al centro dei tanti misteri sulle Brigate rosse e il sequestro Moro