L'agenda degli appuntamenti in Liguria di lunedì 8 settembre 2025

Gli appuntamenti previsti in Liguria

10 - Sanremo. Carcere. Il procuratore generale di Genova Enrico Zucca visita la casa circondariale e incontra i rappresentanti della polizia penitenziaria.

11 - Genova. Palazzo Tursi, sala Giunta Nuova, via Garibaldi: Presentazione del programma della European Mobility Week, la settimana europea della mobilità sostenibile, in programma a Genova dall'11 al 28 settembre.

12,30 - Recco. Nell'ambito della festa patronale la sparata di “mascoli” del Quartiere Verzemma nel greto del torrente antistante il Santuario.

17,30 - Genova. Palazzo Ducale. "Staglieno, il fascino dell'ignoto": inaugurazione della mostra del fotografo genovese Vittorio Puccio.

Programmazione Primocanale

8 - Primomattino

9,25 - Il film della settimana

9,30 - Il medico risponde con Federico Dotta, urologo. Tema: calcoli renali, sintomi e come prevenirli

10 - Al servizio del pubblico

13 - Calcio e Pepe

18 - Primogiornale

18,15 - Approfondimento

18,30 - Anteprima calcio

21 - Il programma politico - I cento giorni di Silvia Salis sindaca di Genova

22,30 - Ti Ricordi?

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook