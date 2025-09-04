Estate di caldo e temporali, ecco dove ha piovuto di più durante l'estate in Liguria

Savona è stata la provincia più piovosa della Liguria durante l'estate con 13 giorni di maltempo per un totale di 218,6 millimetri di rovesci, seguita da La Spezia con 11 giorni piovosi e 144,2 millimetri, Genova con 10 giorni e 134,4 millimetri e Imperia con 10 giorni e 39,8 millimetri.

Lo rileva l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (Arpal) segnalando che "si tratta di valori che, in particolare per il settore centro-occidentale della Regione, rappresentano un'anomalia rispetto alla tipica configurazione estiva, solitamente dominata dall'anticiclone e da condizioni stabili e soleggiate".

Pioggia e ondate di calore

"L'estate 2025 in Liguria è stata caratterizzata da piogge e ondate di calore - spiega Arpal -. Dal primo giugno al 31 agosto la stagione è stata segnata da instabilità e frequenti giornate di pioggia, soprattutto nel centro-ponente della Regione. Non sono mancate allerte temporali, due arancioni in agosto e due ondate di calore, a fine giugno e inizio agosto".

La Spezia è la provincia ligure con i picchi di caldo più alti

Nonostante il passaggio di diverse perturbazioni e la formazione di temporali localizzati le temperature sono comunque state molto elevate e superiori alle medie climatologhe. La Spezia è stata la provincia ligure con i picchi di caldo più alti della Regione. Le temperature massime registrate mese per mese in Liguria sono stata a giugno 39.7 gradi a Padivarma (La Spezia) e 37.6 gradi alla Spezia, a luglio 38.9 gradi a Castelnuovo Magra (La Spezia) e 37 gradi alla Spezia, ad agosto 40.2 gradi a Riccò del Golfo (La Spezia) e 38 alla Spezia.

