Salone Nautico, Formenti: "Genova a livello mondiale, aspettando le infrastrutture"

"Avere l’onore di inaugurare il 65esimo Salone nautico internazionale di Genova mi riempie di orgoglio e mi suscita grande emozione, in quanto si tratta della mia prima presidenza". Con queste parole Piero Formenti, presidente di Confindustria Nautica, è intervenuto all’evento di presentazione del 65esimo Salone nautico di Genova, previsto per il periodo 18-23 settembre 2025, tenutasi a Palazzo Mezzanotte a Milano.

"Organizzeremo tanti convegni e sarà un Salone in crescita, contrariamente a quanto succede ad altre realtà nel mondo, ma anche in Italia, che registrano un leggero calo - spiega Formenti, sottolineando che questa 65esima edizione avrà - circa 123 modelli nuovi che verranno presentati dagli espositori con 99 premiere. Inoltre, saranno presenti 45 Paesi espositori, di cui 24 europei e 21 extraeuropei. Ma ci servono le infrastrutture, ci servono passanti ferroviari importanti, il collegamento con Milano e i due aeroporti internazionali, ecco questo ci serve per fare l'ultimo salto. E il nuovo Waterfront sarà la ciliegina finale, già oggi sarà tutto più bello con anche 500 posti auto in più".