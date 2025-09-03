Attualità

Danni da maltempo, ecco come segnalarli alla Camera di Commercio

In caso di calamità la Camera di Commercio esercita le competenze delegate da Regione Liguria in materia di eventi eccezionali verificatisi nell’ambito provinciale genovese
di Redazione

La Camera di Commercio di Genova ricorda alle imprese e ai professionisti che hanno subito danni a seguito della forte ondate di maltempo che ha colpito la provincia di Genova nei giorni scorsi che per segnalare i danni occorre compilare e inviare il Modello AE entro 30 giorni dalla data dell'evento.

Ecco come fare 

I soggetti che hanno subito danni a seguito di un evento calamitoso o catastrofico possono inviare entro 30 giorni alla Camera di Commercio il modello di segnalazione danni (AE)per imprese e professionisti vedere da pag. 33 a pag. 35 dell'allegato alla DGR 751/2022.

Modalità di presentazione:

  • tramite consegna a mano presso gli sportelli camerali predisposti
  • a mezzo raccomandata (al fine del rispetto dei termini previsti fa fede il timbro postale di spedizione) indirizzata a: Camera di Commercio di Genova – Via Garibaldi 4 – 16124 Genova GE
  • tramite PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo PEC della Camera di Commercio di Genova 

