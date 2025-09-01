L'agenda degli appuntamenti in Liguria di lunedì 1 settembre 2025

Gli appuntamenti previsti in Liguria
10 - Genova. Palazzo dell'Università, via Balbi 5, Genova. Infopoint 2025 di UniGe per scegliere il percorso universitario.
11 - Imperia. Villaggio delle Vele D'Epoca, area lounge, Calata Anselmi. Firma della nuova concessione del Porto di Imperia e il conseguente avvio del progetto di completamento.
12,20 - Genova. Palazzo Tursi, salone di Rappresentanza di via Garibaldi. Presentazione dell'ultimo rapporto di ricerca sulla tratta e sul fenomeno della prostituzione di strada in Liguria.
12,30 - Savona. Sede Provincia. Convocazione seduta consiglio provinciale: al centro i lavori di somma urgenza a seguito degli eventi alluvionali del 13 luglio 2025 relativi ai lavori di somma urgenza sulla SP 17 “Finale Lig.- Calice – Rialto”.
Programmazione Primocanale
8 - Primomattino
9,25 - Il film della settimana
9,30 - Il medico risponde con Alberto Ferrando (pediatra)
10 - Al servizio del pubblico
13 - Calcio e Pepe
18 - Primogiornale
18,15 - Approfondimento
18,30 - Anteprima calcio
21 - Il programma politico - il futuro dell’ex Ilva
22,30 - Ti Ricordi? - la nascita delle Br a Genova
