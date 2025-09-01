L'agenda degli appuntamenti in Liguria di lunedì 1 settembre 2025

Gli appuntamenti previsti in Liguria

10 - Genova. Palazzo dell'Università, via Balbi 5, Genova. Infopoint 2025 di UniGe per scegliere il percorso universitario.

11 - Imperia. Villaggio delle Vele D'Epoca, area lounge, Calata Anselmi. Firma della nuova concessione del Porto di Imperia e il conseguente avvio del progetto di completamento.

12,20 - Genova. Palazzo Tursi, salone di Rappresentanza di via Garibaldi. Presentazione dell'ultimo rapporto di ricerca sulla tratta e sul fenomeno della prostituzione di strada in Liguria.

12,30 - Savona. Sede Provincia. Convocazione seduta consiglio provinciale: al centro i lavori di somma urgenza a seguito degli eventi alluvionali del 13 luglio 2025 relativi ai lavori di somma urgenza sulla SP 17 “Finale Lig.- Calice – Rialto”.

Programmazione Primocanale

8 - Primomattino

9,25 - Il film della settimana

9,30 - Il medico risponde con Alberto Ferrando (pediatra)

10 - Al servizio del pubblico

13 - Calcio e Pepe

18 - Primogiornale

18,15 - Approfondimento

18,30 - Anteprima calcio

21 - Il programma politico - il futuro dell’ex Ilva

22,30 - Ti Ricordi? - la nascita delle Br a Genova

