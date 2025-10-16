Cronaca

Esplode tubatura in via Reti, allagamenti e traffico in tilt a Sampierdarena

La pressione dell'acqua ha creato una spaccatura dell'asfalto e forti getti, a solo qualche metro dall'ingresso Giardini Pavanello
di Aurora Bottino

È esplosa una tubatura dell'acqua all'incrocio tra via Agnese e via Paolo Reti, a Sampierdarena, dove il traffico sta subendo le conseguenze di deviazioni e chiusure. Sul posto è infatti presente la polizia locale per gestire auto e moto, in una zona particolarmente congestionata nelle ore di punta quasi ogni giorno. 

La pressione dell'acqua ha creato una spaccatura dell'asfalto

La pressione dell'acqua ha creato una spaccatura dell'asfalto e forti getti, a solo qualche metro dall'ingresso Giardini Pavanello. Si attende l'intervento dei tecnici di Ireti mentre via Reti risulta completamente allagata. Sul posto anche i vigili del fuoco e una pattuglia della polizia di Stato. 

(Notizia in aggiornamento)

