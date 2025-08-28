Ultime notizie
- Genova, ecco la situazione dei torrenti nel Ponente della città
- E' genovese il più bello d'Italia: "Ragazzi, se subite bullismo chiedete aiuto"
- Fermati per un controllo aggrediscono i carabinieri con un martello: 2 arresti a Genova
- Futuro Amt, è il giorno del Cda: Berruti verso la presidenza
- Messa in sicurezza di rivi e torrenti: ecco la situazione in Val Bisagno
- Maltempo in Liguria, domani è rischio mareggiata
IL COMMENTO
Genova, il grande dono della Sopraelevata
Il problema dei dazi è superabile, ma le imprese devono cambiare