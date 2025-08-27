Maltempo, temporali in arrivo: sarà allerta arancione sul centro della Liguria

Maltempo in Liguria

È atteso in Liguria l'arrivo dell'ex uragano Erin che si farà portatore di un netto peggioramento delle condizioni meteo su tutto il Nord Italia. Erin, transitando sul nord Atlantico, ha perso le caratteristiche di ciclone tropicale e ha assunto quelle di una perturbazione tipica delle medie latitudini, come ha reso noto Arpal. Già nella giornata di oggi la regione è interessata da fenomeni piovaschi, con più intensità sul centro. Si sta avvicinando una perturbazione atlantica che già da stamattina richiama aria umida e instabile sull’Italia. Sul Mar Ligure si sono sviluppati temporali che hanno interessato solo marginalmente la costa, confermando lo scenario odierno di bassa probabilità di fenomeni forti. Dal pomeriggio inizieranno a intensificarsi i venti da est-nordest sul levante, che andranno a convergere con la ventilazione in uscita dalla pianura padana soprattutto sul ponente, andando così a creare condizioni favorevoli alla stazionarietà dei fenomeni sul centro della regione.

L'allerta emessa da Arpal per la giornata di domani

Le condizioni di maltempo si radicheranno a partire dalla nottata, per questo motivo Arpal ha emesso un'allerta gialla per temporali dalle 21 di oggi, mercoledì 27 agosto, alla mezzanotte, sul centro e versanti padani (zone BDE), che diventerà arancione sempre per temporali fino alle 15 di domani, giovedì 28 agosto, poi di nuovo gialla fino alle 18. L'allerta sarà invece gialla sul ponente e sul levante, zone A e C: nella zona A dalla mezzanotte alle 18 di domani, giovedì 28 agosto, sulla C dalle 6 alle 23.59 sempre di domani.

Il bollettino di Arpal

Come sempre in queste situazioni, l’esatta localizzazione delle convergenze dei venti, e quindi la possibile stazionarietà dei fenomeni, è affetta da estrema incertezza e dipenderà molto da quanto lo scirocco riuscirà a spingersi verso la costa ligure e dall'esatta direzione dei venti, ingredienti valutabili solo in corso d'evento. Inoltre, a complicare ulteriormente la previsione, lo scenario odierno prefigura un deciso rinforzo della ventilazione da sudovest in quota, fattore che potrebbe inibire lo sviluppo delle nubi temporalesche più intense sul nostro territorio, sospingendole l'umidità verso le Alpi dove sono attese precipitazioni rilevanti. Il rinforzo della ventilazione anche al suolo sarà responsabile infine dell’aumento del moto ondoso, che porterà venerdì a una mareggiata su tutte le coste liguri. I fenomeni a cui prestare maggiore attenzione, ossia i temporali stazionari, sono attesi dalle prime ore del mattino e fino alla parte centrale della giornata, soprattutto nei settori di centro-ponente.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook