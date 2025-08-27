Peggiora il meteo in Liguria, tornano piogge e temporali: ecco cosa accadrà nelle prossime ore

Arriva l'atteso peggioramento delle condizioni meteo sulla Liguria e su tutto il Nord Italia. È infatti in arrivo l’ex uragano Erin, che transitando sul nord Atlantico ha perso le caratteristiche di ciclone tropicale ed ha assunto quelle di una perturbazione tipica delle medie latitudine, informa Arpal. Nella giornata di mercoledì sono possibili fenomeni temporaleschi. Giovedì è atteso invece un ulteriore aumento dell'instabilità associato a piogge diffuse e temporali anche di forte intensità. Solo da venerdì sarà possibile vedere un graduale miglioramento delle condizioni meteo ma saranno possibili ancora residui fenomeni.

LA WEBCAM PUNTATA SU PORTOFINO E LE IMMAGINI IN 4K DI PRIMOCANALE - GUARDA QUI

LA TUA VISTA SU GENOVA CON LE WEBCAM DI TERRAZZA COLOMBO E DALLE ALTRE LOCALITA' DELLA LIGURIA - GUARDA QUI

IL PORTO DI GENOVA LIVE NEL MONDO CON PORTVIEW - GUARDA QUI

MERCOLEDI': un'area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori. Nello specifico sulla Riviera di ponente nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi con deboli piogge dalla serata; su Riviera centrale e Alpi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata; sulla Riviera di levante cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarisce in serata; sull'Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 4150 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante da poco mosso a mosso.

GIOVEDI': una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi sin dal mattino, con tendenza a peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge sparse. Nello specifico sulla Riviera di ponente cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata; sulla Riviera centrale Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con piogge dal pomeriggio in intensificazione serale, anche a carattere temporalesco; sulla Riviera di levante nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi con deboli piogge dalla serata; sulle Alpi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco; sull'Appennino Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio. Venti moderati settentrionali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 4200 metri. Mar Ligure di Ponente da molto mosso a mosso; Mar Ligure di Levante molto mosso.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook