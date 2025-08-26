Nuova ondata di maltempo in Liguria, in arrivo possibile forte perturbazione

Maltempo a Genova, pioggia e temporali

Occhi al cielo per i prossimi giorni, quando è atteso un nuovo fronte perturbato sulla Liguria. Proprio per questo motivo, avvisa Arpal, lo scenario meteorologico fino a venerdì merita attenzione.

Attenzione all'arrivo dell'uragano Erin

"Dopo il modesto passaggio perturbato che ci ha lambito la scorsa notte determinando fenomeni temporaleschi solo sul mare, oggi vivremo una giornata di pausa con la possibilità di precipitazioni solo sui rilievi, in attesa del peggioramento più marcato che farà sentire i suoi effetti già nella giornata di domani - si legge nella nota di Arpal -. Nelle prossime ore, l’ex uragano Erin, che transitando sul nord Atlantico ha perso le caratteristiche di ciclone tropicale ed ha assunto quelle di una perturbazione tipica delle medie latitudine, si avvicinerà ulteriormente alle coste europee, ma verrà assorbito da un minimo di pressione presente sull’Irlanda". L'uragano Erin apporterà ulteriore umidità a un sistema depressionario molto vasto che attinge fino al Nord-Africa: tale configurazione determinerà un significativo aumento del contenuto di acqua precipitabile in atmosfera, ma renderà al tempo stesso estremamente difficile l'esatta localizzazione dei fenomeni più intensi.

Le previsioni per la giornata di domani

Domani sul territorio ligure è prevista una bassa probabilità di temporali forti. Da modellistica operativa si riconoscono elementi che potrebbero portare alla formazione di temporali anche molto forti fin dal mattino. Tuttavia sembrano destinati a restare confinati prevalentemente sul mare; ovviamente, qualora i venti di scirocco riuscissero a spingersi fino alla costa, bisognerà prestare attenzione, perché localmente le precipitazioni potrebbero essere molto intense, con conseguenti allagamenti almeno delle sedi stradali. Nel pomeriggio rinforzeranno i venti da est-nordest, con aumento del moto ondoso agli estremi della regione, preludio a una giornata di giovedì che si annuncia caratterizzata da eventi intensi. Proveremo a descriverli meglio nella giornata di domani.

