Cronaca

Torna alla homepage

Il maltempo lascia la Liguria, bilancio senza danni: ecco le previsioni per le prossime ore

Primocanale in diretta ha raccontato minuto per minuto dalle 6 del mattino l'evoluzione dell'ondata di maltempo in Liguria
2 minuti e 27 secondi di lettura
di Andrea Popolano

Nella notte trascorsa il maltempo non ha creato particolari problemi. Alle 3 è terminata l'allerta arancione sul centro-Levante della Liguria. I vigili del fuoco della Spezia sono intervenuti in zona Fabiano (vicino allo stadio Picco) per un grosso albero caduto. L'arbusto non ha causato danni a cose o persone. Una volta tagliato e rimosso la zona è stata messa in sicurezza. Su tutta la Liguria è allerta gialla fino alle 9.

Notte di tempesta di fulmini su Genova - Il timelapse da Terrazza Colombo - Guarda qui

La giornata di mercoledì è stata caratterizzata da un'allerta meteo che ha visto temporali sin dalla notte che hanno portato un'intensa fulminazione tra savonese, Genova e La Spezia. In tutto oltre 12mila fulmini in poche ore. Quantità di pioggia limitata con qualche ramo caduto lungo le strade tra Carasco e Chiavari. Durante la giornata poi le perturbazioni che si sono formate in mare sono rimaste sostanzialmente al largo rispetto alle coste salvo qualche sporadico sconfinamento che ha portato limitate piogge e qualche tuono. Da segnalare le alte temperature del mare e il calo verticale delle massime passate in pochi giorni da punte di 35-36 gradi a 25 gradi. Intorno alle 18 un forte temporale si è abbattuto nell'estremo levante della Liguria con locali allagamenti nella zona di San Terenzo nel Comune di Lerici e alle Grazie in quello di Porto Venere. Primocanale in diretta ha raccontato minuto per minuto dalle 6 del mattino l'evoluzione dell'ondata di maltempo in Liguria.

Le previsioni Arpal

Giovedì 21 agosto - In mattinata cielo parzialmente nuvoloso con isolati rovesci. Nel pomeriggio nuovo passaggio instabile con rovesci e temporali sparsi, localmente forti. Migliora quasi ovunque in serata. Temperature in calo nei valori minimi, massime in prevalenza stazionarie sulle zone costiere e in diminuzione in quelle interne. Umidità su valori medio-alti. Venti al mattino ed in serata settentrionali, fino a moderati su località centrali, brezze pomeridiane lungo le località costiere. Mare mosso in aumento dal pomeriggio fino a molto mosso con periodo fino a 7-8 secondi. Localmente agitato in serata su Spezzino.

Venerdì 22 agosto - L'allontanamento della perturbazione consente un deciso miglioramento su tutta la regione, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Possibile locale attività cumuliforme pomeridiana sui rilievi. Temperature: in prevalente diminuzione le minime, in ripresa le massime. Umidità su valori medi. Venti in prevalenza deboli variabili o in regime di brezza in mattinata; dal pomeriggio in progressiva rotazione ciclonica sulle coste con intensità tra debole e moderata. Mare in mattinata mosso a Ponente e molto mosso altrove in calo a mosso nel pomeriggio; ulteriore scaduta in serata a poco mosso su Centro-Ponente e tra poco mosso e mosso a Levante.

Sabato 23 agosto - Cielo variabile con sole e nuvole. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione. Venti deboli.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

La situazione nel tardo pomeriggio a San Terenzo nel Comune di Lerici

 

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Mercoledì 20 Agosto 2025

Notte di tempesta di fulmini su Genova - Il timelapse da Terrazza Colombo

 Le spettacolari immagini delle telecamere di Portview di Terazza Colombo. Nella notte una tempesta di fulmini ha interessato Genova. IL PORTO DI GENOVA LIVE NEL MONDO CON PORTVIEW - GUARDA QUI  Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da
Mercoledì 20 Agosto 2025

Sottopasso di Brin, ecco la soluzione per evitare gli allagamenti

L'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Genova Massimo Ferrante: "L'idea è quella di realizzare una nuova opera idraulica di deflusso che possa convogliare l'acqua nel Polcevera"