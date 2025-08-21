Il maltempo lascia la Liguria, bilancio senza danni: ecco le previsioni per le prossime ore

Nella notte trascorsa il maltempo non ha creato particolari problemi. Alle 3 è terminata l'allerta arancione sul centro-Levante della Liguria. I vigili del fuoco della Spezia sono intervenuti in zona Fabiano (vicino allo stadio Picco) per un grosso albero caduto. L'arbusto non ha causato danni a cose o persone. Una volta tagliato e rimosso la zona è stata messa in sicurezza. Su tutta la Liguria è allerta gialla fino alle 9.

La giornata di mercoledì è stata caratterizzata da un'allerta meteo che ha visto temporali sin dalla notte che hanno portato un'intensa fulminazione tra savonese, Genova e La Spezia. In tutto oltre 12mila fulmini in poche ore. Quantità di pioggia limitata con qualche ramo caduto lungo le strade tra Carasco e Chiavari. Durante la giornata poi le perturbazioni che si sono formate in mare sono rimaste sostanzialmente al largo rispetto alle coste salvo qualche sporadico sconfinamento che ha portato limitate piogge e qualche tuono. Da segnalare le alte temperature del mare e il calo verticale delle massime passate in pochi giorni da punte di 35-36 gradi a 25 gradi. Intorno alle 18 un forte temporale si è abbattuto nell'estremo levante della Liguria con locali allagamenti nella zona di San Terenzo nel Comune di Lerici e alle Grazie in quello di Porto Venere. Primocanale in diretta ha raccontato minuto per minuto dalle 6 del mattino l'evoluzione dell'ondata di maltempo in Liguria.

Le previsioni Arpal

Giovedì 21 agosto - In mattinata cielo parzialmente nuvoloso con isolati rovesci. Nel pomeriggio nuovo passaggio instabile con rovesci e temporali sparsi, localmente forti. Migliora quasi ovunque in serata. Temperature in calo nei valori minimi, massime in prevalenza stazionarie sulle zone costiere e in diminuzione in quelle interne. Umidità su valori medio-alti. Venti al mattino ed in serata settentrionali, fino a moderati su località centrali, brezze pomeridiane lungo le località costiere. Mare mosso in aumento dal pomeriggio fino a molto mosso con periodo fino a 7-8 secondi. Localmente agitato in serata su Spezzino.

Venerdì 22 agosto - L'allontanamento della perturbazione consente un deciso miglioramento su tutta la regione, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Possibile locale attività cumuliforme pomeridiana sui rilievi. Temperature: in prevalente diminuzione le minime, in ripresa le massime. Umidità su valori medi. Venti in prevalenza deboli variabili o in regime di brezza in mattinata; dal pomeriggio in progressiva rotazione ciclonica sulle coste con intensità tra debole e moderata. Mare in mattinata mosso a Ponente e molto mosso altrove in calo a mosso nel pomeriggio; ulteriore scaduta in serata a poco mosso su Centro-Ponente e tra poco mosso e mosso a Levante.

Sabato 23 agosto - Cielo variabile con sole e nuvole. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione. Venti deboli.

