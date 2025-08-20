Maltempo in Liguria, prolungata fino alle 3 l'allerta arancione sul centro-Levante. Primocanale in diretta

È stata prolungata l'allerta meteo sulla Liguria. Dopo l'ultimo bollettino l'allerta arancione sul Centro-Levante della Liguria e vallate interne prosegue fino alle 3 del mattino di giovedì 21 agosto. Solo i bacini grandi del Levante (Magra, Vara ed Entella) resteranno in allerta arancione fino alle 6 del mattino. Il Ponente ligure (Zona A) resta in allerta gialla fino alle 9 di giovedì 21 agosto. Dalle 3 alle 9 nel centro-Levante e vallate dell'entroterra sarà allerta gialla. Primocanale in diretta per aggiornare la situazione meteo in Liguria.

Gli aggiornamenti

13,30 - L'analisi Arpal sulla situazione meteo: "Dalla mattinata è in atto una convergenza fra masse d’aria con caratteristiche differenti fra il nord ovest in uscita dalle valli del savonese e il sud est in risalita dal Tirreno; a partire dalle ore centrali della giornata l'ingresso del libeccio da sud ovest andrà a complicare ulteriormente la predicibilità dello scenario previsionale. Proprio il persistere di tali convergenze (sul centro del ligure una intensa struttura precipitativa sta stazionando ininterrottamente dalle ore 10.00) caratterizzerà le prossime ore, favorendo la formazione di nuovi temporali forti e persistenti fra savonese e spezzino".

La temperatura del mare molto alta: "Un ulteriore elemento che potrebbe favorire l'intensificazione dei fenomeni è dato dalla temperatura del mare che, dopo la lunga ondata di calore di ferragosto, presenta un’anomalia termica media di +2C/2.5°C con alcune zone in cui i valori risultano localmente ancora più marcati: il mare si comporta infatti come un serbatoio di energia e vapor acqueo che può alimentare temporali più intensi, persistenti e distruttivi rispetto a quanto atteso in condizioni normali".

13 - Valutati gli ultimi modelli è stata prolungata l'allerta meteo sulla Liguria.

12,30 - Sono stati circa 5 mila in meno di 12 ore. I dati, forniti da Arpal e registrati sulla rete Omirl, mostrano una fulminazione intensa che dal centro si è spostata dopo la mezzanotte sul levante ligure. Le precipitazioni sono state invece moderate: 39mm a Genova Monte Gazzo in un'ora, 49 mm a Camogli, 61 a Brugnato (La Spezia).

11 - Una importante struttura temporalesca si è formata in mare al largo di Genova, una parte della perturbazione ha raggiunto la costa provocando piovaschi in città nella zona della Val Bisagno. Cumulate comunque limitate che non hanno causato danni.

9,15 - Federico Grasso di Arpal fa il punto sulla situazione: "Sulla Liguria non sta piovendo, c'è al momento una situazione di tregua temporanea che andrà avanti fino all'ora di pranzo. Poi potrebbero accendersi temporali organizzati, stazionari e persistenti che si accendono all'improvviso. Le temperature sono calate, le minime sono scese in costa anche al di sotto dei 20 gradi".



Ore 8,30 - L'assessore alla Protezione civile del Comune di Genova Massimo Ferrante a Primocanale fa il punto della situazione: "Nella città di Genova nella notte abbiamo avuto anche 30mm di pioggia in pochi minuti che ha interessato il Ponente e la val Polcevera. Abbiamo avuto qualche allagamento improvviso a Multedo. Bisogna tenere alta l'attenzione perché i fenomeni potrebbero verificarsi nuovamente tra tarda mattinata e pomeriggio".

Ore 7,20 - La perturbazione che ha colpito la Liguria nella notte si è spostata in Toscana. Arpal: "Nel corso della giornata potranno verificarsi strutture temporalesche organizzate, stazionarie e persistenti. Possibili anche trombe d'aria. Il fronte vero e proprio arriverà solo nel corso della notte" spiega a Primocanale Federico Grasso di Arpal.

Ore 6 - Atteso un calo delle temperature ma la notte è stata ancora caratterizzata da temperature alte, ben sopra la soglia dei 20 gradi. A Sanremo 24,1 gradi, Imperia 23, ad Alassio 24,8, a Savona 22, a Genova centro 22, alla Spezia 21. Sotto la soglia dei 20 gradi lungo la costa ad Arenzano con 19 gradi e Rapallo con 18,5 gradi.



Ore 5 - Una serie di strutture temporalesche, caratterizzate da intense fulminazioni, da poco prima di mezzanotte ha interessato il Centro-Levante ligure: sul capoluogo genovese l'intensità massima è stata di 38.2mm/1h al Santuario di Monte Gazzo. Poi la perturbazione si è spostata a levante dove è stata superata la soglia di 50mm/1h: 57.4 a Fornola, nel comune di Vezzano Ligure e 60.4 litri per metro quadrato di territorio a Brugnato. Intensa fulminazione e forte temporale accompagnato da raffiche di vento anche alla Spezia. Qui diverse zone della città sono rimaste senza luce. A Genova è rimasto chiuso per tre ore (da mezzanotte alle 3) causa allagamento il sottopasso di Brin a Certosa. I vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti nella notte per rimuovere rami e alberi fatti crollare dalla forza del vento. I pompieri della Spezia sono intervenuti invece per mettere in sicurezza qualche piccolo smottamento che si è verificato in corrispondenza del passaggio della perturbazione.

La suddivisione del territorio regionale

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana (Luni e Sarzana), tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook