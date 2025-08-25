Attualità

Sopraelevata, sondaggio Tecnè-Primocanale: il 69% dei genovesi vuole che resti

di a.p.

La Sopraelevata di Genova festeggia i suoi 60 anni. L'inaugurazione avvenne infatti il 25 agosto del 1965. Negli ultimi anni in città si è aperto il dibattito attorno al futuro dell'arteria stradale che attraversa la parte centrale della città anche in vista della realizzazione di un tunnel subportuale. Per il 69% dei genovesi la Sopraelevata deve rimanere. Mentre il 10% è favorevole alla sospensione. Infine un 8% preferisce non esprimersi. È questo il risultato del sondaggio che Primocanale ha commissionato a Tecnè a inizio anno (pubblicato il 20 gennaio 2025).

Il dibattito nasce da un iniziale progetto del tunnel subportuale che prevedeva l'abbattimento di una parte della Sopraelevata nella parte più a Levante. L'editore di Primocanale Maurizio Rossi apri subito un dibattito (Clicca qui) che portò l'allora sindaco Marco Bucci a dire: ogni valutazione sul futuro della Sopraelevata verrà fatta solo dopo l'inaugurazione del tunnel subportuale con un'analisi sul flusso dei veicoli. Anche l'attuale sindaca Silvia Salis a Terrazza Colombo si espresse nello stesso modo.

A riguardo del tunnel subportuale il 40% dei genovesi, sempre attraverso i sondaggi Primocanale-Tecné, si sono espressi favorevolmente alla realizzazione del tunnel ma senza abbattere la Sopraelevata. Mentre solo il 6% degli intervistati dice che il tunnel va realizzato e poi va abbattuta la Sopraelevata. Un 36% dice che non va realizzata il tunnel e un 18% non si esprime perchè non informato.

Sopraelevata, sondaggio Tecnè-Primocanale: il 69% dei genovesi vuole che resti

