Schianto auto-moto a Isolabona: grave una 16enne, ferita anche una 12enne

Grave incidente nel pomeriggio a Isolabona nell'imperiese. Per cause ancora in fase di accertamento una macchina e una moto si sono scontrate lungo la strada provinciale 64. Ad avere la peggio due ragazze di 16 e 12 anni.

La 16enne ha riportato una serie di traumi ed è stata trasferita in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Ferite limitate per la 12enne trasportata dal personale sanitario all'ospedale di Imperia in codice giallo.

