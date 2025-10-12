Cronaca

Torna alla homepage

Schianto auto-moto a Isolabona: grave una 16enne, ferita anche una 12enne

29 secondi di lettura
di a.p.

Grave incidente nel pomeriggio a Isolabona nell'imperiese. Per cause ancora in fase di accertamento una macchina e una moto si sono scontrate lungo la strada provinciale 64. Ad avere la peggio due ragazze di 16 e 12 anni. 

La 16enne ha riportato una serie di traumi ed è stata trasferita in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Ferite limitate per la 12enne trasportata dal personale sanitario all'ospedale di Imperia in codice giallo.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Mercoledì 24 Settembre 2025

Incidente nella notte, si schianta con la moto contro un muro: è grave

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'uomo viaggiasse a velocità elevata
Martedì 23 Settembre 2025

Tragico schianto tra due scooter, muore un 51enne. Chi era Domenico "Mimmo" Cutrupi

La vittima si chiamava Domenico Cutrupi ma era conosciuto a Ventimiglia come Mimmo
Venerdì 12 Settembre 2025

Si schiantano con l'auto contro un palo della luce e scappano: indagini in corso

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Stradale, che ha avviato gli accertamenti per ricostruire l'incidente è rintracciare le persone a bordo