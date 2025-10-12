Cronaca

Cantieri in autostrada, domenica pomeriggio di code in Liguria

di a.p.

La domenica di sole ha portato molte persone a passare la giornata lungo le località di riviera. Nel pomeriggio si sono formate diverse code anche a causa dei cantieri presenti lungo le tratte della Liguria. In A12 si sono formati fino a 5km di coda tra Albiano Magra e Brugnato in direzione Genova. Coda fino a 4km anche nel tratto tra Deiva Marina e Sestri sempre a causa della presenza di cantieri. Nel pomeriggio code anche in A10 tra Borghetto e Finale Ligure a causa dei lavori lungo la carreggiata. Sulla A7 si è formata una coda nel pomeriggio per la presenza di un cantiere all'altezza di Busalla. 

