Bogliasco sarà Comune europeo dello Sport 2027

Il borgo marinaro di Bogliasco (Genova), dove tra l'altro sorge il campo sportivo della Sampdoria, è stato ufficialmente scelto come Comune europeo dello Sport 2027. Lo ha designato la Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport 'ACES Europe'.

L'annuncio è arrivato dal deputato e sindaco di Bogliasco Luca Pastorino. "Un riconoscimento che porta il paese del Golfo Paradiso, unico candidato ligure, a divenire un benchmark a livello europeo grazie al lavoro delle tante associazioni sportive del territorio, ricco di impianti sportivi, discipline, luoghi di aggregazione sportiva - commenta Pastorino la designazione -. Un riconoscimento che ci fa onore e che premia lo sforzo quotidiano di tutte le realtà sportive di Bogliasco, rendendoci pur essendo un paese di meno di 5mila abitanti competitivi e riconosciuti. Il premio porta Bogliasco a essere riconosciuta a livello europeo".

"Siamo lieti di designare ufficialmente Bogliasco come Comune Europeo dello Sport per l'anno 2027 - dichiara il presidente di Aces Gian Francesco Lupattelli -. Congratulazioni per il prestigioso riconoscimento, che il Comune si è guadagnato grazie al lodevole esempio di promozione dello sport per tutti, come mezzo per migliorare la salute, favorire l'integrazione sociale, facilitare la promozione del rispetto. Il vostro Comune ha dato prova di una politica sportiva esemplare, vantando sport e strutture lodevoli, mostrando programmi ben strutturati e una vasta gamma di attività".

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook