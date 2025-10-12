Cronaca

Torna alla homepage

Tragedia alle isole delle Formiche: muore un sub spezzino

41 secondi di lettura
di redazione

Tragedia in Toscana dove un sub spezzino è morto per cause ancora in fase di accertamento. La tragedia si è verificata nelle acque vicino all'isola delle Formiche. A perdere la vita è stato Marco Danti, giovane medico di 32 anni originario di Lerici. La tragedia si è consumata nella giornata di sabato. Il 32enne è morto annegato.

A lanciare l'allarme erano stati i compagni con cui era uscito. Per tutta la giornata la capitaneria e il nucleo subacqueo della Guardia costiera di Genova hanno setacciato la zona.

Poi il triste ritrovamento con il cadavere del giovane a circa 60 metri di profondità. Avviate le indagini per ricostruire le esatte cause che hanno portato alla morte del giovane.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Sabato 11 Ottobre 2025

Sub morso da una murena: intervento dell’elisoccorso ad Arenzano

Un sub di 60 anni è stato morso da una murena durante un’immersione nei pressi del relitto della Haven, al largo della costa di Arenzano. L’incidente, avvenuto nella tarda mattinata, ha inizialmente destato preoccupazione a causa di un’apparente perdita di sangue significativa, spingendo i soccorsi
Sabato 09 Agosto 2025

Malore per un sub durante un'immersione sulla Haven: è grave

Malore per un sub di 60 anni impegnato in un'immersione sulla Haven al largo di Arenzano. L'allarme è stato lanciato da una delle persone che era insieme a lui. Immediato sul posto l'intervento del personale del servizio balneare che opera nelle spiagge di Arenzano e Cogoleto che ha soccorso il sub
Venerdì 01 Novembre 2024

Sub colta da malore dopo due immersioni sulla Haven: in elicottero al San Martino

La donna, una turista belga, è stata trasferita in camera iperbarica