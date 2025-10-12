Tragedia alle isole delle Formiche: muore un sub spezzino

Tragedia in Toscana dove un sub spezzino è morto per cause ancora in fase di accertamento. La tragedia si è verificata nelle acque vicino all'isola delle Formiche. A perdere la vita è stato Marco Danti, giovane medico di 32 anni originario di Lerici. La tragedia si è consumata nella giornata di sabato. Il 32enne è morto annegato.

A lanciare l'allarme erano stati i compagni con cui era uscito. Per tutta la giornata la capitaneria e il nucleo subacqueo della Guardia costiera di Genova hanno setacciato la zona.

Poi il triste ritrovamento con il cadavere del giovane a circa 60 metri di profondità. Avviate le indagini per ricostruire le esatte cause che hanno portato alla morte del giovane.

