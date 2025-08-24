Attualità

Torna alla homepage

Vuole le birre per rientrare in cella, detenuto tiene in "scacco" gli agenti penitenziari

Il segretario della Uilpa polizia penitenziaria Pagani: "Serve evidentemente un cambio di rotta. Occorrono adoperare misure stringenti per detenuti violenti, ma alla Spezia nessuna punizione per questi soggetti"
1 minuto e 27 secondi di lettura
di a.p.

“Ormai sono due giorni consecutivi che nel carcere di Villa Andreino a La Spezia, i detenuti non fanno rientro nelle loro rispettive cella tenendo in “scacco” il personale di Polizia penitenziaria" così in una nota Fabio Pagani, segretario della UILPA Polizia Penitenziaria mette in evidenza la situazione all'interno del penitenziario spezzino.

L'ultimo episodio è avvenuto nella serata di sabato quando un detenuto italiano, in evidente stato confusionale (probabilmente ubriaco) non è rientrato in cella. Fino alle 3 di notte è andato avanti un lungo tentativo per cercare di convincerlo ma l'uomo chiedeva gli venissero date tre birre per poter far rientro nella propria cella.

"Non è stata utilizzata la forza che in casi come questi è prevista - spiega Pagani - ma soprattutto si tratta del secondo episodio in due giorni. Venerdì  un detenuto magrebino armato di lamette non ha permesso la distribuzione del vitto nel reparto minacciando chiunque si avvicinasse, voleva essere inserito al lavoro,  anche in questo caso una mediazione estenuante del direttore, senza utilizzo della forza e soprattutto non ci risultano che siano stati presi provvedimenti nei confronti dei due detenuti".

Il carcere della Spezia è stato da poco ristrutturato e ampliato. Ha accolto 70 detenuti in meno di un mese  e ospita oggi 193  carcerato detenuti a fronte di 151 posti disponibili. "Il tutto è gestito da appena 118 agenti, quando ne servirebbero almeno 140 - precisa il segretario della Uilpa polizia penitenziaria -. Serve evidentemente un cambio di rotta. Occorrono adoperare misure stringenti per detenuti violenti, ma alla Spezia nessuna punizione per questi soggetti. Cosa deve ancora accadere affinché il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il Governo Meloni ne prendano atto?

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Venerdì 22 Agosto 2025

Carcere di Marassi, detenuto salvato da un'agente della penitenziaria

Un detenuto ha tentato il suicidio impiccandosi mezz’ora prima della mezzanotte tra il 20 ed il 21 agosto nella sua cella nel carcere di Marassi, ma la polizia penitenziaria se n’è accorta e lo ha salvato. Il detenuto, di origine nordafricana, ha pianificato la sua morte tentando di eludere la sorve
Mercoledì 20 Agosto 2025

Atti di autolesionismo in carcere: detenuto ingerisce detersivo, gravissimo

Lo riferisce il segretario regionale del sindacato Uilpa Polizia Penitenziaria Fabio Pagani denunciando che "aumentano a Villa Andreino gli eventi critici"
Martedì 12 Agosto 2025

Il carcere che 'scoppia'. La Camera penale a Marassi: "Situazione difficile"

Anche la Camera Penale di Genova è intervenuta sul tema del sovraffollamento della casa circondariale di Marassi. Dopo l’allarme lanciato dal garante dei detenuti Doriano Saracino, che ha denunciato una situazione insostenibile e nessuna novità positiva, si alza la voce del mondo dell’avvocatura. "
Mercoledì 06 Agosto 2025

Detenuto aggredisce agente, la denuncia: "Alla Spezia in un mese 70 nuovi carcerati"

Ennesimo caso di violenza all'interno delle carceri liguri. Questa volta l'episodio si è verificato all'interno della struttura Villa Andreino della Spezia. Un detenuto, arrivato poche ore prima dal Piemonte, ha aggredito con calci e pugni un agente di polizia penitenziaria. A far scaturire la viole