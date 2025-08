Detenuto aggredisce agente, la denuncia: "Alla Spezia in un mese 70 nuovi carcerati"

Ennesimo caso di violenza all'interno delle carceri liguri. Questa volta l'episodio si è verificato all'interno della struttura Villa Andreino della Spezia. Un detenuto, arrivato poche ore prima dal Piemonte, ha aggredito con calci e pugni un agente di polizia penitenziaria. A far scaturire la violenza la richiesta del detenuto di andare in infermeria. L'agente è stato trasportato all'ospedale per le dovute cure mediche, qui ha ricevuto dieci giorni di prognosi.

A raccontare l'accaduto è stato Fabio Pagani, segretario della Uilpa polizia penitenziaria. "Ad il carcere di La Spezia conta 190 detenuti, superata in meno di un mese la capienza regolamentare di 151 detenuti. Sono ben 70 i detenuti già arrivati in questo carcere in meno di un mese mentre nessuna integrazione per l’organico di Polizia penitenziaria sempre più ridotti: dei 133 previsti solo 114 sono presenti".

