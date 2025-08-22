Doggodaily sbarca a Genova e racconta la storia di Pepe, il cane che aveva deciso di lasciarsi morire

"Scusa, posso fare una foto al tuo cane?". È una delle domande più frequenti in cui capita di imbattersi scorrendo i post su Tik Tok. Una domanda che introduce una serie di video fatti da Navid Tarazi, creatore digitale diventato famoso come “fotografo dei cani”. L'influencer gira per strada per raccontare le storie dei cani che incontra, per lui è diventata una vera e propria missione. Il suo canale, Doggo Daily, conta quasi due milioni di follower su Instagram e sfiora i 600mila su TikTok. Tarazi non perde mai occasione di raccontare la storia di un cane speciale, lui che un tempo aveva paura dei cani e oggi deve la sua fama proprio a loro. Nei giorni scorsi è arrivato anche a Genova, dove ha incontrato Luna e Pepe, due meticci con due storie particolari alle spalle.

La seconda possibilità di Pepe

Il protagonista dell’ultimo video pubblicato da Tarazi su Instagram è Pepe, un meticcio nero che ha vissuto per dieci anni al fianco di un artista di strada. Quando il suo padrone se ne è andato, Pepe lo ha aspettato per due giorni, rifiutando cibo, acqua e persino di muoversi, come racconta la sua nuova custode: “Voleva seguirlo, quando è arrivato da me, i suoi occhi erano vuoti, come se avesse già deciso di morire insieme al suo padrone". La donna ha poi spiegato di aver preso Pepe con sé e in soli sette mesi, lui è tornato a vivere pienamente: "La vita gli ha concesso una seconda possibilità - conclude la padrona - e lui l’ha accolta con tutta la forza del suo cuore".

La storia di Luna, una compagna di vita

In via San Vincenzo, Tanzi ha fatto la conoscenza di Luna, protagonista di una storia di affetto e complicità. "La passione per i cani c’è sempre stata - racconta la sua padrona - fin da piccola, ho sempre chiesto un cagnolino a mia madre. Ricordo che mi aveva detto: ‘Quando ti sposerai, ti prenderò un cane’. Alla fine ha mantenuto la promessa e ora Luna è sempre con me, ovunque io vada: in centro, al mare, nei boschi. Dove ci sono io, c’è anche lei e viceversa." Luna non è semplicemente un animale domestico, ma una compagna di vita. "Va matta per il mandarino e per l’arancia. Ogni volta che sente anche solo il profumo d’arancia, impazzisce".