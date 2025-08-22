Attualità

Torna alla homepage

Dopo anni di assenza, il Grifone torna a volare nelle Alpi Liguri

1 minuto e 15 secondi di lettura
di redazione

"Con la sua spettacolare apertura alare che sfiora i tre metri, il grifone è tornato a volare sulle Alpi Liguri, regalando immagini di grande suggestione. Vederlo volteggiare sopra le cime del Ponente ligure non è solo un'emozione per chi percorre i sentieri del Parco delle Alpi Liguri, ma anche un segnale tangibile di come la natura possa tornare a prosperare laddove trova spazi idonei e ben tutelati. Un risultato concreto nella difesa della biodiversità". Lo scrive in una nota il vice presidente della Regione Liguria con delega ai Parchi e alla Biodiversità, Alessandro Piana

Un tempo scomparso da queste aree, il grifone (Gyps fulvus) è tornato a popolare i cieli del Ponente ligure grazie a un processo naturale di ricolonizzazione e a progetti di reintroduzione avviati nei Paesi confinanti. La sua presenza contribuisce a mantenere gli ecosistemi in equilibrio: a differenza di aquile e falchi, infatti, si nutre esclusivamente di carcasse animali, prevenendo la diffusione di malattie e svolgendo un ruolo ecologico insostituibile.

"L'immagine del grifone che domina i cieli liguri - conclude Piana - testimonia che gli investimenti e l'impegno messi in campo per i parchi e la biodiversità stanno dando frutti tangibili. Il Parco delle Alpi Liguri si conferma un laboratorio di biodiversità, capace di offrire esperienze uniche a cittadini ed escursionisti e di restituire alle comunità locali un valore aggiunto in termini ambientali, culturali ed economici".

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

 

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Giovedì 22 Agosto 2024

Eolico nell'Imperiese, Parco Alpi Liguri: "Progetto inaccettabile"

IMPERIA - Dopo la Regione Liguria, la Provincia e la maggior parte dei Comuni interessati anche dal Parco Naturale Regionali delle Alpi Liguri arriva il parere negativo in merito al progetto del parco eolico denominato “Imperia, Monte Moro e Guardiabella”. Il parere è stato trasmesso ieri, così come