Maltempo, in Liguria 5mila fulmini in poche ore

La tempesta di fulmini che ha interessato la Liguria nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 ha fatto registrare circa 5 mila in meno di 12 ore. I dati, forniti da Arpal e registrati sulla rete Omirl, mostrano una fulminazione intensa che dal centro (e Genova) si è spostata dopo la mezzanotte sul levante ligure.

