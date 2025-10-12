Incidente con il parapendio: donna grave all'ospedale

Una donna di 53 anni (e non 65 come precedentemente riportato) è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Martino di Genova dopo aver avuto un incidente con un parapendio. Tutto è accaduto intorno alle 14,20 a San Colombano Certenoli in Val Fontanabuona.

La donna, per cause ancora in fase di accertamento, è planata sulla boscaglia. Nella caduta ha riportato diverse ferite agli arti. Sul posto immediato l'intervento del personale sanitario, del soccorso alpino e dei vigili del fuoco.

Viste le condizioni la 53enne è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso. La donna dopo essere stata caricata sull'elicottero Drago è stata traferita a Genova. Al momento dei soccorsi la ferita era comunque vigile e cosciente.

