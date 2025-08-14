Attualità

Vento forte, vietata la sopraelevata a telonati e mezzi a due ruote

Il divieto rimarrà in vigore fino a cessata esigenza
Insieme all'allerta gialla scatta l'avviso per vento forte anche a Genova, dove viene istituito il divieto di transito sulla Sopraelevata per i veicoli a due ruote, ai telonati e ai furgonati, come previsto dall'Ordinanza n. 60/2016.

Allerta meteo gialla per temporali su tutta la Liguria dalle 15: previsti grandine e forti raffiche di vento - Leggi qui 

L'allerta gialla  

Arpal ha emesso allerta gialla per temporali su tutte le zone della Liguria (Zone ABCDE) dalle 15 di oggi alle 1:00 di domani, venerdì 15 agosto. I previsori spigano che l’ondata di calore di questi giorni sta facendo accumulare in atmosfera ingenti quantità di energia che mal si conciliano con l’ingresso di aria fredda in quota previsto questo pomeriggio.

Il divieto rimarrà in vigore fino a cessata esigenza.

