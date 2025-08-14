Allerta meteo gialla per temporali su tutta la Liguria dalle 15: previsti grandine e forti raffiche di vento

È allerta gialla per temporali sulla Liguria dalle 15 di oggi giovedì 14 agosto alla mezzanotte. Come annunciato ieri da Arpal oggi pomerigigo le condizioni meteo peggioreranno drasticamente a causa di un passaggio perturbato sulla nostra regione che porterà pioggia, vento con raffiche fino a 100 km/h e fenomemi di downburst.
Purtroppo delusione per chi si aspetta un calo della temperatura in questa giornata di caldo da bollino rosso, esaurito l'effetto benefico al suolo, il termometro tornerà sopra i 35 gradi con una percezione di afa ancora più pesante.
Perché l'allerta meteo
Arpal riferisce che: "Dallo scontro di queste masse d’aria con temperature e umidità fortemente contrastanti deriva una instabilità accentuata che, come sempre in presenza di simili condizioni, rende impossibile (nel dettaglio che tutti vorremmo) la previsione di fenomeni meteo “piccoli ma potenzialmente pericolosi” come i temporali. Tuttavia, dall’analisi delle variabili in gioco e della modellistica meteo, lo scenario più probabile è che, dalla parte centrale della giornata, il cielo generalmente sereno della Liguria lascerà spazio, in corrispondenza dei rilievi montuosi soprattutto del centro ponente, a nubi temporalesche capaci di estendersi fino alla costa e al levante".
Grandine, raffiche di vento e temporali
Non finisce il caldo
IL COMMENTO
