Allerta meteo gialla per temporali su tutta la Liguria dalle 15: previsti grandine e forti raffiche di vento

È allerta gialla per temporali sulla Liguria dalle 15 di oggi giovedì 14 agosto alla mezzanotte. Come annunciato ieri da Arpal oggi pomerigigo le condizioni meteo peggioreranno drasticamente a causa di un passaggio perturbato sulla nostra regione che porterà pioggia, vento con raffiche fino a 100 km/h e fenomemi di downburst.

Purtroppo delusione per chi si aspetta un calo della temperatura in questa giornata di caldo da bollino rosso, esaurito l'effetto benefico al suolo, il termometro tornerà sopra i 35 gradi con una percezione di afa ancora più pesante.

Arpal ha emesso allerta gialla per temporali su tutte le zone della Liguria (Zone ABCDE) dalle 15 di alle 1:00 di , venerdì 15 agosto. I previsori spigano che l’ondata di calore di questi giorni sta facendo accumulare in atmosfera ingenti quantità di energia che mal si conciliano con l’ingresso di aria fredda in quota previsto questo pomeriggio.

Perché l'allerta meteo

Arpal riferisce che: "Dallo scontro di queste masse d’aria con temperature e umidità fortemente contrastanti deriva una instabilità accentuata che, come sempre in presenza di simili condizioni, rende impossibile (nel dettaglio che tutti vorremmo) la previsione di fenomeni meteo “piccoli ma potenzialmente pericolosi” come i temporali. Tuttavia, dall’analisi delle variabili in gioco e della modellistica meteo, lo scenario più probabile è che, dalla parte centrale della giornata, il cielo generalmente sereno della Liguria lascerà spazio, in corrispondenza dei rilievi montuosi soprattutto del centro ponente, a nubi temporalesche capaci di estendersi fino alla costa e al levante".

Grandine, raffiche di vento e temporali

Laddove si svilupperanno i temporali – che saranno a macchia di leopardo e non sull’intero territorio - le precipitazioni potranno essere intense con formazione di chicchi di grandine nell’ordine di 2-3 centimetri, ma il segnale più evidente sembra essere quello delle raffiche di vento associate ai temporali (downburst), che potranno raggiungere anche i 100 km/h in uscita dalle nubi temporalesche; associato al passaggio del temporale è atteso un sensibile, ma temporaneo, calo termico.

Non finisce il caldo

, giorno di ferragosto, la giornata tornerà più stabile, con cieli sereni ovunque e qualche rannuvolamento pomeridiano in corrispondenza dei rilievi; ancora elevato disagio fisiologico da caldo in costa.