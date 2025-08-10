Nave ong 'Life support' di Emergency in arrivo a Savona con 146 migranti a bordo

La nave da salvataggio di Emergency

Sono 146, compresi 20 minorenni non accompagnati e quattro donne di cui una incinta, le persone a bordo della nave da salvataggio di Emergency. Al momento la Life Support si sta dirigendo verso il Pos assegnato che è quello di Savona, dove l'arrivo è previsto oggi, domenica 10, alle 18.

Le persone a bordo sono state salvate tra il 6 agosto e la mattina del 7 agosto, quando la nave ha effettuato due operazioni di salvataggio, portando in salvo rispettivamente 47 e 69 persone. Un paziente è stato evacuato con l'elicottero della guardia costiera a causa delle sue condizioni mediche.

Il secondo intervento della nave di Emrgency ha riguardato una barca sovraffollata, con persone che chiedevano aiuto. "Due persone alla guida dell'imbarcazione avevano il volto coperto - ricostruisce Jonathan Naní La Terra, capomissione della Life Support - La nostra mediatrice culturale ha intimato in varie lingue alla barca di fermarsi, ma il guidatore ha ignorato le indicazioni e ha approcciato in modo pericoloso il fianco sinistro della Lifife Support, incitando i passeggeri a saltare sulla nostra nave. Le persone hanno cominciato a saltare per aggrapparsi, mentre molte di loro cadevano in acqua". Il team della Life Support ha subito lanciato salvagenti e dispositivi di galleggiamento di massa dal ponte di comando e calato il gommone di salvataggio, mentre i conducenti dell'imbarcazione si allontanavano con alcuni naufraghi a bordo. La squadra di soccorritori ha recuperato le persone cadute in acqua, inclusa una persona priva di conoscenza, che è stata immediatamente presa in carico dal team medico e che è stata evacuata con un elicottero della Guardia Costiera "Le persone soccorse hanno subito diversi traumi fisici a causa della manovra effettuata dalla loro imbarcazione - afferma Marzia Gentile, medical team leader a bordo - il viaggio fino a Savona non farà altro che aumentare le sofferenze che già hanno vissuto prima e durante la traversata in mare".

