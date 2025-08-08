Nave ong "Solidaire" in arrivo alla Spezia con 26 migranti, 4 sono

La nave ong "Solidaire" approderà al porto della Spezia il prossimo 11 agosto alle ore 8. L’imbarcazione trasporta 26 migranti, tra cui 4 minori stranieri non accompagnati, soccorsi in mare durante un’operazione di salvataggio nel Mediterraneo. Tutti i migranti a bordo saranno accolti in strutture dedicate della Liguria, dove riceveranno assistenza medica, psicologica e supporto per l’integrazione, in conformità con le normative vigenti. Le autorità locali, in collaborazione con le organizzazioni umanitarie, stanno coordinando le operazioni di accoglienza per garantire un’adeguata gestione del loro arrivo.

