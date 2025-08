Genova, lavori per i 4 Assi di Forza in centro: chiusure temporanee e disagi

Stanno entrando nella fase centrale i lavori nel centro di Genova per il progetto dei 4 Assi di Forza, destinati a rivoluzionare il trasporto pubblico cittadino con nuovi bus e filobus elettrici e infrastrutture dedicate. Gli interventi nel centro, previsti per una durata complessiva di circa cinque mesi, sono suddivisi in tre fasi distinte.

La prima fase, che durerà circa 60 giorni, prevede la chiusura di via XXV Aprile ai veicoli privati (tranne per i titolari di posti auto). Per raggiungere piazza Fontane Marose, i veicoli privati potranno deviare passando per via Interiano, che diventerà un senso unico alternato. In piazza Fontane Marose sarà realizzata una rotatoria per consentire l'inversione di marcia e il ritorno in piazza Portello. In questa fase gli autobus da Ponente diretti al centro, solitamente transitanti per piazza Fontane Marose e via De Ferrari, saranno deviati su via XII Ottobre.

Nella seconda fase, sempre di circa 60 giorni, i lavori interesseranno principalmente piazza Fontane Marose, che però dovrebbe rimanere accessibile ai veicoli privati grazie alla delimitazione del cantiere che non occuperà l'intera piazza. La terza e ultima fase, di circa 25 giorni, prevede la chiusura di via Interiano. Di conseguenza, l'accesso a piazza Fontane Marose da piazza Portello sarà interdetto ai veicoli privati. In parallelo, si sta valutando la possibilità di rendere via Roma temporaneamente un doppio senso per i veicoli privati, anche se ancora non è definito da quando tale modifica entrerà in vigore.

Queste limitazioni viarie hanno suscitato preoccupazione e proteste da parte dei commercianti della zona per la scarsa informazione ricevuta. Le associazioni di categoria, dopo aver contestato la già esistente zona a traffico limitato in piazza Fontane Marose e via Roma, si trovano ora a contrastare limitazioni simili, benché temporanee, che rischiano di pesare ulteriormente sull'accessibilità e l'attività.

