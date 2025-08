Traghetti e crociere, a Genova 115mila passeggeri nel weekend. Sulle autostrade è bollino nero

× Il tuo browser è obsoleto.

Primo weekend d'agosto che fa rima con le partenze per molti italiani verso le vacanze. A Genova monitorata per la questione traffico soprattutto l'area di San Benigno per i tanti passeggeri in partenza e arrivo dalle navi in porto. Il porto di Genova per far fronte al notevole afflusso di mezzi fa partire una sperimentazione con i varchi aperti h24 sette giorni su sette.

Un weekend di traffico intenso per chi arriva e chi parte in nave da Genova. Nel porto passeggeri transiteranno 115mila passeggeri tra traghetti e crociere (7 navi in 4 giorni da venerdì a lunedì). Particolarmente impegnativa la giornata di sabato 2 agosto quando si movimenteranno 35mila passeggeri suddivisi su tre navi da crociera e undici traghetti in arrivo e partenza. Sempre sabato sbarcheranno 3.400 auto e se ne imbarcheranno altre 5.500.

Attenzione poi alle autostrade con il grande traffico del sabato per chi è diretto verso le località turistiche delle riviere di Levante e Ponente (clicca qui per monitorare i tempi di percorrenza delle tratte liguri). Scatta per il mese il piano di alleggerimento dei cantieri ma alcuni resteranno come quello a Busalla. E attenzione anche alla situazione della strada statale Aurelia dove per la giornata di sabato è previsto un bollino nero per traffico intenso.

Il traffico in autostrada

Sabato 2 agosto la situazione della viabilità su strada e autostrade sarà decisamente più critica. Il traffico sarà intenso alla mattina (bollino nero) in particolare sulle arterie dirette verso le località turistiche. Nel pomeriggio, la situazione migliorerà leggermente, passando a bollino rosso ma restando critica sulle principali strade e autostrade e alla sera è previsto bollino arancione.

Domenica 3 agosto la situazione per le partenze si calmerà. Le previsioni del traffico danno bollino rosso alla mattina verso le mete turistiche, mentre al pomeriggio bollino arancione e bollino verde la sera. Per i rientri invece, si prevede bollino arancione alla mattina e una situazione da bollino rosso con traffico più intenso per il pomeriggio. Lunedì 4 agosto è previsto bollino giallo solo la mattina, mentre il resto della giornata sarà tranquillo (bollino verde).

Il piano cantieri

E da questo primo agosto i cantieri più impattanti presenti sulla rete autostradale ligure si fermano fino al 29 settembre, dopo il Salone Nautico (18-23 settembre). È quanto concordato in sede di tavolo tecnico tra Regione Liguria e ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con i concessionari autostradali, i referenti di Anci Liguria, della Città Metropolitana di Genova e di Anas.



Tratte Concessioni del Tirreno - In particolare, sulle tratte di competenza di Concessioni del Tirreno, sia sulla A10 sia sulla A12 già da venerdì 25 luglio sino alle prime settimane non sarà presente alcun cantiere per lavori durante le ore diurne. Per quanto riguarda la A6 Torino-Savona di competenza di Autostrada dei Fiori, fino al dalle 14 di ogni venerdì alle ore 12 di ogni saranno sempre percorribili due corsie in direzione mare, mentre in direzione Torino restano sempre garantite due corsie dalle 12 di ogni alle 12 di ogni lunedì.



Tratte Autostrade per l'Italia - Per le tratte Aspi, l’unica eccezione, cui è stato dedicato un focus specifico con i sindaci della Valle Scrivia, è costituita dallo svincolo di Busalla con l'avvio della fase zero dell’intervento strutturale che dall’autunno riguarderà le gallerie Giovi e Campora: dall’11 agosto ai primi giorni verrà attivato un restringimento di carreggiata in direzione sud con la chiusura della rampa di uscita per chi proviene da Milano. Aspi garantirà un presidio aggiuntivo, soprattutto nei giorni previsti di maggior traffico con il soccorso meccanico in loco e la garanzia di due corsie sulla parallela tratta della A26 da Masone verso Voltri sulla quale sarà indirizzato il traffico. La concessionaria ha spiegato che il periodo è stato scelto in quanto storicamente si tratta delle settimane meno trafficate in direzione sud, essendo l’esodo già avvenuto e il controesodo previsto in direzione nord. Superato definitivamente il tema legato alla fase autunnale dei lavori: il casello di Busalla rimarrà sempre aperto in entrata e uscita in entrambe le direzioni. Il tavolo tecnico tornerà a riunirsi all'inizio per valutare il piano autunnale di ripresa dei cantieri.

Porto di Genova aperto h24

In occasione del primo grande esodo estivo e dei previsti picchi di traffico sulle autostrade liguri, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale annuncia l’avvio di una nuova programmazione sperimentale degli orari di apertura dei varchi del Porto di Genova. Le nuove disposizioni saranno fino a domenica 14 settembre 2025, con l’obiettivo di garantire un flusso scorrevole di passeggeri e veicoli diretti ai traghetti. Per la prima volta i varchi Passo Nuovo e Albertazzi, dedicati al traffico traghetti, saranno operativi 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Questa misura, resa possibile anche dal recente potenziamento delle infrastrutture di sicurezza e dalla piena operatività della nuova control room, mira a ridurre la congestione veicolare, particolarmente critica nei momenti di picco, e a offrire più punti di accesso agli operatori portuali e ai viaggiatori. "In un fine settimana da bollino nero per l’esodo estivo – dichiara il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Matteo Paroli – il Porto di Genova si conferma pronto a fare la sua parte per garantire una mobilità più scorrevole e sicura. L’apertura h24 dei due varchi dedicati al traffico traghetti è un segnale concreto di modernizzazione e di attenzione alle esigenze di chi viaggia. Grazie agli investimenti in tecnologia e automazione, il nostro sistema di accessi è oggi più veloce, sicuro ed efficiente, in grado di coordinarsi in tempo reale con le autorità competenti e di gestire in modo intelligente i picchi di traffico". Viene inoltre confermata l’operatività del Varco di via Milano, inaugurato a luglio 2024, che continuerà a gestire in modalità dinamica i flussi tra traffico portuale e traghetti fino al completamento dei lavori di adeguamento viario

