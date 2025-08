Phoenix, i sindacati: "Incontro deludente col Comune"

"Siamo profondamente delusi dopo l'incontro che abbiamo avuto col Comune di Genova con gli assessori Robotti e Viscogliosi, non è arrivata nessuna soluzione. Dal primo di agosto i 9 lavoratori che si occupano della vigilanza della strada La Superba saranno disoccupati visto che l'appalto scade". Lo scrivono in una nota Alessandro Brusatin (Filcams Cgil), Silvia Avanzino (Fisascat Cisl) e Eugenio Iaquinandi (Uiltucs).

"Il nostro unico obiettivo era la ricollocazione almeno temporanea in vista di una soluzione definitiva per questi nove lavoratori che hanno una famiglia e un futuro a rischio. Usciamo dall'incontro con la volontà da parte del Comune ma con zero certezze rispetto ad una situazione emergenziale che auspicavano potesse tradursi in fatti concreti - conclude la nota -. C'è stato garantito che il Comune farà un monitoraggio tra le partecipate per trovare una soluzione: bene, ma nessuno ci ha detto come e quando avremo una risposta. La delusione è tanta per queste nove persone che da domani non avranno un futuro. Siamo delusi, speriamo di essere smentiti in tempi rapidi".