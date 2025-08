Follia in autostrada, fa flessioni sul tetto della macchina sul Ponte San Giorgio. Il video

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Primocanale (@primocanale.it)

Sta facendo il giro dei social il video di un uomo intento a fare flessioni sul tetto di un’auto in movimento. L’episodio è avvenuto lo scorso mercoledì 30 luglio sull’autostrada A10, proprio sopra il Ponte San Giorgio. Un gesto spericolato che ha catturato l’attenzione di tutti, mettendo in evidenza i pericoli delle bravate virali e la necessità di aumentare la consapevolezza sulla sicurezza stradale. Alla polizia stradale, al momento, non è giunta alcuna segnalazione sull’accaduto, ma sono comunque in corso gli accertamenti. La “bravata” è documentata dal video che Primocanale ha avuto e che testimonia il fatto.

Fa l'albero di Natale in A10

Proprio qualche anno fa, durante il periodo natalizio, un video ha fatto il giro del web: un ragazzo, bloccato con la sua auto sull’autostrada A10 all’altezza di Celle Ligure, probabilmente preso dall’esasperazione e dalla noia, ha deciso di augurare a tutta la Liguria buone festività allestendo un albero di Natale direttamente sulla carreggiata, senza dimenticare il camino e i regali.

