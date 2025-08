Vigilanza Strada La Superba, i sindacati: "Nessuna soluzione, da domani saranno disoccupati”

Nessuna soluzione per i nove lavori della vigilanza della strada La Superba dopo che l'area dove lavorano è tornata nelle mani dei privati. Nelle scorse era stato convocato un tavolo con il Comune per provare a guadagnare tempo rispetto alla scadenza della proroga del contratto fissata per oggi 31 luglio. Ma il nuovo incontro non ha dato soluzioni.

La delusione dei sindacati

“Siamo profondamente delusi dopo l’incontro che abbiamo avuto col Comune di Genova con gli assessori Robotti e Viscogliosi, non è arrivata nessuna soluzione - spiegano Alessandro Brusatin (Filcams Cgil), Silvia Avanzino (Fisascat Cisl) e Eugenio Iaquinandi (Uiltucs). Dal primo di agosto i 9 lavoratori che si occupano della vigilanza della strada La Superba saranno disoccupati da domani visto che l’appalto scade. Il nostro unico obiettivo era la ricollocazione almeno temporanea in vista di una soluzione definitiva per questi nove lavoratori che hanno una famiglia e un futuro a rischio. Usciamo dall’incontro con la volontà da parte del Comune ma con zero certezze rispetto a una situazione emergenziale che auspicavano potesse tradursi in fatti concreti. C’è stato garantito che il Comune farà un monitoraggio tra le partecipate per trovare una soluzione: bene, ma nessuno ci ha detto come e quando avremo una risposta. La delusione è tanta per queste nove persone che da domani non avranno un futuro. Siamo delusi, speriamo di essere smentiti in tempi rapidi”, concludono i sindacati.

La risposta del Comune di Genova