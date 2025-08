Galleria Mazzini, l'assessore Beghin risponde ai commercianti: "Serve un’azione condivisa"

× Il tuo browser è obsoleto.

"Serve un’azione condivisa: il degrado è un problema anche sociale e commerciale". Dopo settimane di segnalazioni e proteste da parte degli esercenti della storica Galleria Mazzini di Genova, arriva la risposta ufficiale da parte dell’assessore al Commercio del Comune, Tiziana Beghin. Una presa di posizione diretta, che sottolinea la volontà dell’amministrazione di non lasciare soli i commercianti in un momento di forte difficoltà.

"La situazione è nota – spiega Beghin – e stiamo lavorando per costruire un intervento che non sia solo di tipo emergenziale, ma strutturale. Il degrado in Galleria Mazzini non è soltanto una questione di sicurezza, ma anche sociale e commerciale. Dobbiamo affrontarlo con strumenti adeguati e in sinergia con tutte le realtà coinvolte". L’assessore sottolinea l'importanza del dialogo costante con le associazioni di categoria e con gli operatori della zona. "Serve un confronto continuo e costruttivo. Sappiamo quanto sia delicato il momento per il commercio di prossimità e siamo pronti a fare la nostra parte per restituire dignità e vivibilità a un luogo simbolico per la città."

Tra i temi emersi anche la necessità di rafforzare il presidio del territorio, valorizzare la galleria dal punto di vista turistico e culturale e intervenire con azioni di manutenzione e decoro urbano. Un impegno, quello del Comune, che punta a riattivare percorsi virtuosi capaci di riportare vita e sicurezza all’interno di uno dei luoghi più rappresentativi del centro storico genovese.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook