Prevenzione annegamento, ecco chi sono i cani bagnino sulle spiagge della Liguria

Il 25 luglio è la Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità. E tra le varie attività previste sulle spiagge liguri, in particolare quelle che sono "bandiera blu", ci sono diversi appuntamenti organizzati dalla società cani di salvataggio che ogni fine settimana svolge la sua attività in spiaggia.

Già a segno i primi salvataggi

Un lavoro importante il loro, che ritorna ogni stagione estiva con un servizio fondamentale: "La stagione è iniziata col botto - racconta a Primocanale il presidente ligure della SICS, società italiana cani salvataggio, Costantino Laurenzano - abbiamo salvato un bambino dalle onde, il mare era grosso, c'era poca gente e se non c'eravamo noi non se ne accorgeva nessuno".

Trenta cani operativi

Ormai dal 2019 tutte le domeniche di luglio e agosto i cani del SICS si trovano ad Albisola in spiaggia dalle 9 alle 18. In tutto la scuola ha tra i 30 e i 35 cani operativi ma il numero sta crescendo perché molti sono in attesa di brevetto. Potenzialmente tute le razze possono fare questo lavoro, devono essere giovani e in forza e pesare sopra i 20-25 chilogrammi. Per tutti è previsto un periodo di addestramento anche se, spiega Laurenzano, "molte volte dobbiamo lavorare più sul conduttore che sul cane, il cane infatti questo lavoro lo ha nel Dna. Lo hanno naturale il salvataggio delle persone in mare". E per addestrarli, per loco è come un gioco: "Partiamo da un sistema ludico per poter arrivare al vero e proprio addestramento di salvataggio e tutto questo avviene con un allenamento costante tutto l'anno".

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook