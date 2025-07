Era un sacerdote di Imperia l'anziano morto in mare a Oristano

Era un sacerdote in pensione di Imperia l'84enne morto in spiaggia questa mattina ad Arborea. Da quanto si apprende l'uomo si trovava in vacanza in Sardegna con un gruppo di amici e oggi era con loro in spiaggia. Visto il gran caldo, ha deciso di fare il bagno per rinfrescarsi. Ma entrato in mare si è sentito male.

I soccorsi

Gli amici e le persone che si trovavano in spiaggia lo hanno soccorso e portato a riva. Sul posto sono arrivati i carabinieri, la Guardia costiera e il 118. È stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso. I medici hanno tentato a lungo di rianimare l'84enne ma non c'è stato nulla da fare.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook