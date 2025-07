Sicurezza nelle discoteche genovesi, ecco cosa prevede il nuovo protocollo

È stato rinnovato presso la Prefettura di Genova il Protocollo locale per la sicurezza nelle discoteche, attuazione territoriale dell’Accordo Quadro nazionale “Divertiamoci in sicurezza”, sottoscritto tra il ministero dell’Interno e il Silb Fipe-Confcommercio. L’intesa mira a incrementare i livelli di sicurezza all’interno e in prossimità dei locali da ballo e a promuovere la cultura della legalità tra i più giovani. Il Silb genovese - l’associazione che rappresenta le imprese dell’intrattenimento aderente a Fipe-Confcommercio - ha fornito un contributo significativo alla definizione del testo, che recepisce le richieste avanzate dal comparto.

Tra le misure previste ci sono: la possibilità per i gestori dei locali di accedere a contatti telefonici dedicati con le Forze dell’Ordine, per segnalazioni tempestive e un intervento più mirato in caso di criticità; l’avvio di un confronto costante su aspetti operativi e problematiche che interessano il settore.

“Questo Protocollo è un importante strumento operativo - spiega Mattia Nicotera, presidente Silb Fipe-Confcommercio Genova e provincia - perché consente un dialogo diretto tra istituzioni e imprese, valorizzando il ruolo dei gestori nella segnalazione e prevenzione delle situazioni di rischio”. Il Silb si impegna a sensibilizzare i propri associati alla sottoscrizione del Protocollo anche attraverso incontri dedicati, con l’obiettivo di rafforzare la partecipazione e la collaborazione degli operatori del settore.

“Le discoteche e i locali da ballo - conclude Nicotera – sono luoghi riconosciuti e vigilati, a norma sotto il profilo della sicurezza e fondamentali per l’aggregazione giovanile. Rappresentano anche un presidio importante per la vivibilità e l’attrattività notturna della città. Rivolgiamo un sentito ringraziamento a Prefettura, Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Comune di Genova, Comuni della provincia, Asl e a tutte le associazioni e gli enti coinvolti, per la sensibilità e la competenza dimostrate verso il nostro comparto, e in particolare per l’attenzione dedicata al contrasto all’abusivismo”.

