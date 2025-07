Meteo Liguria, ancora nuvole in arrivo insieme al weekend

LA WEBCAM PUNTATA SU PORTOFINO E LE IMMAGINI IN 4K DI PRIMOCANALE - GUARDA QUI

MERCOLEDI': la pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Nello specifico sulla Riviera di ponente nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sulla Riviera centrale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulla Riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sulle Alpi nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sull'Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione; Zero termico nell'intorno di 4350 metri. Mar Ligure di Ponente mosso; Mar Ligure di Levante da molto mosso a mosso.

GIOVEDI': la pressione torna ad aumentare favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità con cieli da molto nuvolosi a poco o parzialmente nuvolosi. Nello specifico su Riviera di ponente e Riviera centrale cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata. In serata nubi in nuovo aumento; sulla Riviera di levante nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulle Alpi cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; sull'Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata. Venti moderati dai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 4000 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso.

