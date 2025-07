Liguria prima in Italia per infiltrazioni criminali nei porti

La Liguria con diciotto casi scoperti nel 2024 è maglia nera a livello nazionale per numero di tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia portuale. Tra il 1994 e il 2023 in Liguria sono stati nove i clan censiti in dieci porti. Sono i dati emersi nella tappa savonese di 'Navigare Libera', il viaggio in barca a vela organizzato dall'associazione fondata 30 anni fa con l'obiettivo di smuovere la società civile nel contrasto alle mafie.

Casi di criminalità dei porti in aumento

Nel 2024 all'interno dei porti italiani si sono registrati 115 casi di criminalità con un +4,5% rispetto all'anno precedente e 30 porti coinvolti, erano 28 nel 2023. Maglia nera per casi di criminalità spetta al porto di Livorno con 16 casi di criminalità, che scende di una posizione rispetto al 2023. Seguono i porti di Bari e Genova con 10 casi. Secondo l'analisi di Libera nel porto di Genova il business criminale principale è il traffico illecito di merce contraffatta con sette casi di merce sempre proveniente dalla Cina. Due casi riguardano il traffico di stupefacenti, entrambi di cocaina. Un caso riguarda il traffico illecito di rifiuti speciali provenienti dall'Ecuador.

Dietro la Liguria la Toscana e la Puglia

A livello regionale la Liguria con diciotto casi è la Regione con il maggior numero di casi di criminalità all'interno dei porti, seguita dalla Toscana con diciassette, la Puglia con sedici e la Campania con quindici. Complessivamente nel triennio 2022-2024 sono stati 365 gli eventi criminali nei porti italiani, uno ogni 3 giorni, con il 2022 anno peggiore con 140 eventi criminali. In totale sono 42 i porti italiani in cui sono emersi eventi di illegalità nell'ultimo triennio, di cui 32 di rilevanza nazionale.

Genova e Livorno al primo posto

Al primo posto troviamo i porti di Genova e Livorno, che rappresentano ben il 20% del totale, con 37 eventi ciascuno. Analizzando le relazioni della Direzione Nazionale Antimafia e della Direzione Investigativa Antimafia, pubblicate tra il 1994 e il 2023, i clan censiti che hanno operato in attività di business illegali e legali sono 109, con 69 porti italiani che sono stati oggetto di proiezioni criminali. Un fenomeno che ha investito tutto il Paese, da Nord a Sud.

