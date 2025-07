Treni Genova-Milano, linea interrotta per 40 giorni. Il viaggio in diretta su Primocanale

× Il tuo browser è obsoleto.

In diretta su Primocanale abbiamo trasmesso come funziona la tratta ferroviaria Genova - Milano dopo che da lunedì è stata ufficialmente interrotta la linea per 40 giorni. Sono infatti iniziati il primo giugno e finiranno (per questa estate, la prossima si replica) a fine settembre i lavori più critici del cantiere sul Po, che prevede la chiusura completa dei due binari tra Voghera e Pavia e la partenza dei bus sostitutivi oltre a un aumento dei tempi di percorrenza per molti treni.

La troupe di Primocanale è partita dalla stazione di Genova Piazza Principe alle 7,50 del mattino, il treno è arrivato a Milano Rogoredo alle 10,15 con circa 15 minuti di ritardo rispetto alla tabella di marcia a causa di "un inconveniente informatico". Alle 10,31 il treno è ripartito in direzione Milano Centrale con 2 minuti di ritardo rispetto all'orario previsto. Più complicato il ritorno. Partenza alle 12 da Milano Centrale con un bus sostitutivo, fermata a Pavia e ripartenza in direzione Voghera con arrivo alle 13,45. A quel punto il cambio e la salita sul treno ripartito dalla stazione di Voghera alle 14,46 e arrivo finale a Genova alle 15,41 con 4 minuti di anticipo. In tutto, tra andata e ritorno accumulati 7 minuti di ritardo.

Durante questa fase, i regionali avranno un aumento medio di 30 minuti restando a bordo, gli intercity un aumento di circa un'ora passando per Piacenza, e in alcune fasce orarie sarà possibile prendere un bus da Voghera con un aumento di circa un'ora nel tempo di viaggio. Questi interventi sono necessari per la manutenzione straordinaria e il potenziamento del ponte sul Po, con l'obiettivo di adeguare la struttura ai carichi attuali e di incrementare la velocità massima dei treni fino a 180 km/h, migliorando così le performance della linea Milano-Genova.

Da lunedì sono cambiati gli orari e i tempi di percorrenza dei treni

La seconda fase, la più critica, va dal 21 luglio al 30 agosto. Qui i treni con fine corsa a Voghera diventano quattro, con prosecuzione su Milano-Rogoredo in bus (circa un'ora). Sei treni avranno un aumento medio del tempo di viaggio di circa 30 minuti perché saranno deviati via Alessandria-Mortara.

Cosa succede agli intercity in questa fase?

Gli intercity cambiano percorso passando da Piacenza, con un aumento del percorso di circa 70 km e un aumento medio del tempo di viaggio di circa 60 minuti. Mediamente un intercity impiega oggi un'ora e quaranta, quindi con la deviazione impiegherà circa due ore e quaranta senza dover cambiare treno.

L'alternativa per la tratta Genova-Milano

Su richiesta della Regione, la direzione Intercity ha messo a disposizione un servizio bus diretto Genova-Brignole - Milano-Centrale, con particolare attenzione alla tratta Principe - Milano-Famagosta, percorsa in circa due ore.

La terza fase, dal 30 agosto a fine settembre

La terza fase, dal 30 agosto alla fine di settembre, è analoga alla prima: tre treni terminano a Voghera con prosecuzione in bus verso Milano, mentre gli altri sette viaggiano regolarmente.

I treni del mare

Sono treni aggiuntivi messi a disposizione nei fine settimana per chi vuole godere della bellezza della Liguria, collegando Milano a Genova e alle rive liguri durante i giorni di festa e sabato. Durante i lavori saranno confermati nella quasi totalità, garantendo il flusso verso la Liguria, con un aumento medio del tempo di percorrenza di circa mezz'ora a causa della deviazione via Mortara o Novara.

I lavori anche la prossima estate

Sono lavori che andranno avanti per tutto il prossimo anno, chiaramente impatteranno meno sulla circolazione perché verranno eseguiti fondamentalmente di notte. E poi ci saranno ulteriori slot interruttivi nella prossima estate che interesseranno ancora questa tratta.

Partono anche gli sconti per gli abbonati

30% in più di posti disponibili in economy e super economy su tutti i treni intercity, 25% di indennizzo sull’abbonamento e un mese gratuito di Carta Tutto Treno per chi viaggia tra Genova e Milano dal 21 luglio al 29 agosto. Questo quanto ottenuto dalla Regione Liguria, in collaborazione con le associazioni dei consumatori e i comitati pendolari, per far fronte ai lavori che interessano la tratta ferroviaria tra il capoluogo ligure e quello lombardo. Le richieste di indennizzo per gli abbonati e il rimborso di una mensilità della Carta Tutto Treno dovranno essere presentate entro il 30 settembre alle biglietterie di Trenitalia.

