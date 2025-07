Spinelli srl approva il bilancio: 154 milioni al territorio

Nel 2024 Spinelli Srl ha distribuito alla comunità, fornitori e dipendenti in particolare, 154 milioni di euro, pari all'89% del valore economico generato e il 94% della spesa effettuata è stata rivolta a fornitori locali. È quanto emerge dal bilancio di sostenibilità, approvato dal cda, da cui emerge anche che su 616 dipendenti diretti, il 49% di essi ha meno di 50 anni.

"Il Bilancio di sostenibilità - commenta il presidente di Spinelli Srl, Mario Sommariva - per noi non è un punto di arrivo ma di partenza, per migliorare sempre di più e contribuire nei fatti a fare di Genova la Capitale del Mediterraneo". Per quanto riguarda l'impegno ambientale, 4 società del gruppo sono certificate ISO 14001, mentre continuano i benefici scaturiti dagli investimenti mirati ad aumentare le quote di trasporto intermodale e ad abbassare gli impatti del trasporto stradale, che conta di una flotta di camion completamente rinnovata e alimentata con biocarburante, supportata da monitoraggi costanti e programmi di formazione degli autisti sull'eco-guida.

Gli infortuni sul lavoro, infine, sono passati nel corso dell'anno a 14, di cui 5 in itinere, tutti di lieve entità. Un risultato, sottolinea Spinelli Srl "ottenuto grazie a una politica aziendale che mette le persone al primo posto, in termini organizzativi e di investimenti per la sicurezza, che ha permesso di abbattere di oltre il 66% il dato dell'anno precedente.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook