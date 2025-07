Treni Genova-Milano: ecco come cambiano i tempi di percorrenza

Come cambiano i tempi di percorrenza sulla linea Genova-Milano in conseguenza dei lavori sul ponte sul Po a Pavia, iniziati il primo giugno e che termineranno a fine settembre, per proseguire di notte e poi di nuovo la prossima estate? Se ne è parlato a Terrazza incontra le infrastrutture liguri, a che punto siamo? Ne parliamo con Tiziano Savini, direttore regionale Liguria Trenitalia, che ci ha accompagnato nel nostro viaggio alla scoperta dei cantieri.

Le tre fasi di cambio dei tempi di percorrenza dei treni Genova-Milano

Come cambiano i tempi di percorrenza da Genova a Milano con i lavori sul Ponte Sul Po?

Allora, facciamo subito una distinzione. Questa opera viene fatta in tre fasi, quindi anche l'interruzione segue queste tre fasi.

Qual è la prima fase e cosa prevede?

La prima fase va dal primo giugno al 21 luglio e prevede la fine corsa a Voghera per tre treni. Gli altri sette treni circolano regolarmente tra Milano e Genova con la stessa percorrenza.

Parliamo di treni regionali in questo caso?

Assolutamente sì, sono treni regionali.

Quanto tempo impiegano mediamente i regionali da Genova a Milano?

Mediamente un'ora e quaranta minuti.

Cosa succede con l'interruzione a Voghera per questi tre treni?

Questi tre treni terminano la corsa a Voghera e la prosecuzione verso Milano avviene con un bus.

Quanto aumenta il tempo di viaggio con il bus?

Il bus impiega circa un'ora da Voghera a Milano-Rogoredo.

Il ponte sul Po a Pavia, interessato dai lavori

La fase più critica, dal 21 luglio al 30 agosto

Quali sono le caratteristiche della seconda fase?

La seconda fase, la più critica, va dal 21 luglio al 30 agosto. Qui i treni con fine corsa a Voghera diventano quattro, con prosecuzione su Milano-Rogoredo in bus (circa un'ora). Sei treni avranno un aumento medio del tempo di viaggio di circa 30 minuti perché saranno deviati via Alessandria-Mortara.

Cosa succede agli intercity in questa fase?

Gli intercity cambiano percorso passando da Piacenza, con un aumento del percorso di circa 70 km e un aumento medio del tempo di viaggio di circa 60 minuti. Mediamente un intercity impiega oggi un'ora e quaranta, quindi con la deviazione impiegherà circa due ore e quaranta senza dover cambiare treno.

È prevista qualche alternativa per la tratta Genova-Milano?

Sì, su richiesta della Regione, la direzione intercity ha messo a disposizione un servizio bus diretto Genova-Brignole - Milano-Centrale, con particolare attenzione alla tratta Principe - Milano-Famagosta, percorsa in circa due ore.

Perché Milano-Famagosta è importante?

Famagosta è un punto di scambio importante perché permette di prendere la metropolitana e accedere facilmente al resto della città tramite mezzi pubblici.

La terza fase, dal 30 agosto a fine settembre

Com'è la terza fase?

La terza fase, dal 30 agosto alla fine di settembre, è analoga alla prima: tre treni terminano a Voghera con prosecuzione in bus verso Milano, mentre gli altri sette viaggiano regolarmente.

Cosa sono i treni del mare?

Sono treni aggiuntivi messi a disposizione nei fine settimana per chi vuole godere della bellezza della Liguria, collegando Milano a Genova e alle rive liguri durante i giorni di festa e sabato.

Come saranno gestiti i treni del mare durante i lavori?

Saranno confermati nella quasi totalità, garantendo il flusso verso la Liguria, con un aumento medio del tempo di percorrenza di circa mezz'ora a causa della deviazione via Mortara o Novara.

Il riassunto delle principali modifiche nella fase 21 luglio-30 agosto

Puoi riassumere come si potrà viaggiare da Genova a Milano durante la fase più critica?

Durante la fase più critica (21 luglio - fine agosto), i regionali avranno un aumento medio di 30 minuti restando a bordo, gli intercity un aumento di circa un'ora passando per Piacenza, e in alcune fasce orarie sarà possibile prendere un bus da Voghera con un aumento di circa un'ora nel tempo di viaggio. Questi interventi sono necessari per la manutenzione straordinaria e il potenziamento del ponte sul Po, con l'obiettivo di adeguare la struttura ai carichi attuali e di incrementare la velocità massima dei treni fino a 180 km/h, migliorando così le performance della linea Milano-Genova".

In questo link al sito di Trenitalia, cliccando su "Liguria" si possono trovare tutte le modifiche.

