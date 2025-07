Camion perde rimorchio in A7, pomeriggio di caos sul nodo di Genova: acqua distribuita agli automobilisti

Il rimorchio fermo al centro delle corsie

Un nuovo incidente paralizza l’autostrada. Oggi, intorno alle 17, un camion ha perso il rimorchio sull’A7 al km 117+800, diretto verso Milano. La parte posteriore si è sganciata, bloccando la carreggiata. Il traffico scorre su una sola corsia, con sei chilometri di coda per gli automobilisti intrappolati. Avviata anche l'operazione di distribuzione dell'acqua per chi è rimasto bloccato in coda .

Disagi a catena



Gli effetti si ripercuotono: chi punta a Milano devia sull’A26, mentre sull’A12 Genova-Sestri, tra Nervi e il bivio A7, si accumulano cinque km di fila. Un incubo per i conducenti, costretti a ritardi imprevisti. Sul posto i soccorsi. Fortunatamente, nessun altro veicolo è coinvolto, e il camionista è illeso. Sul luogo operano personale di Autostrade per l’Italia, polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso, al lavoro per ripristinare la normalità.

Per le lunghe percorrenze, per gli utenti diretti a Milano, si consiglia di percorrere l'A26 Genova Voltri-Gravellona Toce per poi proseguire sull'A7 dopo aver percorso la Diramazione D26 Predosa-Bettole.

Aggiornamento:

alle ore 18:30 circa, sulla A7 Serravalle-Genova, nel tratto compreso tra Genova Bolzaneto e Busalla, in direzione Milano, è stato risolto un incidente, precedentemente avvenuto all'altezza del km 117+800, che aveva visto coinvolto un mezzo pesante.

Attualmente, sul luogo dell'evento, il traffico scorre su tutte le corsie disponibili verso Milano e permangono code a tratti per traffico intenso, con tendenza in diminuzione. Sono inoltre terminate le ripercussioni sulla circolazione in autostrada A12 Genova-Sestri Levante.

