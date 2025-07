Ex Ilva, Salis: "Sul forno elettrico ancora tanto da chiarire"

"Le sorti di Taranto, dalle quali dipendono anche quelle di Genova, sono un tema che riguarda tutta la città e non solo Cornigliano. Il Governo ha presentato il suo piano per la decarbonizzazione, un piano che parla sicuramente di sviluppo, che parla di nuovi posti di lavoro, ma sul quale ci sono molte incognite e che bisogna ovviamente approfondire". Così la sindaca di Genova Silvia Salis ha risposto alle domande dei giornalisti dopo che, all'interno dei due piani del Governo per portare avanti la decarbonizzazione dell'ex Ilva (oggi Acciaierie d'Italia spa), esiste il progetto per un forno elettrico destinato all'impianto genovese di Cornigliano, capace di produrre due milioni di tonnellate all'anno. La prima cittadina vuole sapere di più, ha detto durante il convegno sul futuro della siderurgia a Genova organizzato dalla Fiom Cgil.

"Necessario un tavolo con Governo, Regione, Comune, sindacati e le parti sociali di Genova"

"Innanzitutto, chi paga questo investimento? È un investimento che si aggira tra i 5 e gli 8 miliardi. Il secondo tema è la reale ricaduta occupazionale, ma poi il tema che sta più a cuore a tutti è qual è la sostenibilità ambientale e sociale di questo progetto - spiega Salis -. Quindi questi chiaramente sono tutti elementi che devono essere verificati e proprio per questo credo che sia necessario un tavolo che coinvolga il Governo, la Regione, il Comune, i sindacati e le parti sociali di Genova e del Nord Italia. Vedrò domani il Ministro Urso, col quale ho avuto frequente interlocuzione in questi giorni. Chiaramente la posizione di Genova è la posizione di una città che vuole capire di più di questo progetto, vuole capire dove si trovano le risorse, vuole capire quale sarà la ricaduta occupazionale e vuole capire quali sono le garanzie di sostenibilità ambientale di questo progetto".

