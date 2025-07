Partenze per l'estate, weekend da bollino rosso in Liguria tra autostrade e traghetti

Imbarco traghetti a Genova

Fine settimana di partenze per le vacanze estive. E anche in Liguria traffico intenso da una parte per gli imbarchi dei traghetti verso le Isole e il Nord Africa, dall'altra per il traffico atteso lungo le autostrade per raggiungere le località turistiche delle Riviere di Levante e Ponente. Secondo i dati in tutta l'estate oltre il 90% degli italiani andrà in vacanza, il 30% di questi partirà proprio nel mese di luglio.

I traghetti in partenza

Solo il venerdì a Genova sono 17 i traghetti in movimento, 9 in arrivo e 8 in partenza con 4,7 mila mezzi in transito da e per il porto di Genova. Sette partenze sono concentrate dalle 17 alle ore 21.30. Situazione che comporta traffico intenso nella zona imbarchi per i tanti veicoli diretti in porto. Potenziata la presenza delle pattuglie degli agenti della polizia locale nella zona di San Benigno. Sabato stessa situazione per partenze e arrivi.

Gli orari di traffico intenso sulle autostrade

Da monitorare la situazione delle autostrade. Sulla A10 bollino rosso sabato mattina in direzione Ponente, sulla A12 invece andrà meglio con un bollino giallo in direzione Levante sempre il sabato mattina. Per quanto riguarda poi il traffico in arrivo da Piemonte e Lombardia sulla A26 in direzione Genova sarà bollino rosso sabato mattina e anche domenica mattina. E attenzione anche all'Aurelia per i tanti che sabato si dirigeranno verso le località di mare delle Riviere di Ponente e Levante.

Poi da domenica pomeriggio sarà l'ora del rientro. Sulla A10 in direzione Genova bollino rosso dalla domenica pomeriggio fino a sera. Stessa situazione sulla A12 in direzione del capoluogo ligure con un bollino rosso che inizierà nel pomeriggio e durerà fino alla sera. Sulla A26 situazione di traffico intenso in direzione Nord dal pomeriggio con un bollino rosso che solo in serata si trasformerà in giallo.

