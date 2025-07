A Viaggio in Liguria l'estate tra fiumi, laghi e laghetti - La puntata

Non c'è solo il mare nel nostro territorio ligure dove nei giorni più caldi si possono trovare tanti luoghi appartati e ombrosi in cui fare bagni freschi e rigeneranti: sono i tuffi nelle acque dolci di fiumi, laghi e laghetti i protagonisti della nuova puntata di Viaggio in Liguria.

I bagni nel fiume nella tradizione della valle Sturla

Nell’entroterra del Tigullio, in Valle Sturla, la nostra prima tappa è a Borzonasca. Iniziamo un giro nei laghetti che si formano sul fiume, e che con i climi dell’ultimo periodo, vengono ancora utilizzati, anche se raramente, da qualche residente. Come Valter, che incontriamo proprio sotto l’oratorio del paese, e che ci racconta come si viveva quando era bambino sul fiume, dove si trascorrevano le estati tra avventurose battute di pesca alle anguille e patate cotte sotto la cenere. Conosciamo poi Caterina e Doretta, due signore che ci mostrano le foto in bianche nero di quando erano bambine, sul fiume. Caterina ricorda con emozione quello che fu un vero e proprio evento per il paese: quando suo padre le regalò un canotto per fare il bagno nei laghetti dello Sturla. Conteso tra tutti i bambini della zona, che i tempi erano tantissimi... Infine andiamo a visitare un altro laghetto naturale, proprio sotto le case di Borzonasca, dove si è formata anche una piccola spiaggia. E dove vi mostriamo una cosa molto curiosa, cioè l’erba saponaria, così chiamata dalla gente della campagna. I bambini la usavano per lavarsi dopo il bagno nel fiume. Sfregandola con le mani, infatti, dà origine a una schiuma profumata. Con Elisabetta Biancalani.

La Cascata delle Libellule Blu: un gioiello nascosto nell'entroterra ligure

Nel cuore della Val Pora, nell'entroterra di Finale Ligure, si cela un piccolo angolo di paradiso noto come la Cascata delle Libellule Blu. Situata nel comune di Calice Ligure, in frazione Rialto, questa suggestiva cascata deve il suo poetico nome alla presenza di una particolare specie di libellule, le Calopteryx virgo, le cui ali nei maschi assumono una colorazione blu-violacea cangiante. La loro presenza è un prezioso indicatore biologico della purezza delle acque del torrente. Il sito offre uno spettacolo naturale di grande fascino: un salto d'acqua che si getta in una pozza dalle acque cristalline e color smeraldo, circondata da una rigogliosa vegetazione boschiva. Un luogo ideale per trovare refrigerio e pace durante la calda stagione estiva. Con Franco Nativo.

In Val di Vara tra relax e avventura

Nel verde della Val di Vara sono tante le insenature e spiaggette fluviali dove è possibile fare un bagno o anche solo ritagliarsi qualche ora di relax. Ma lungo il fiume, i residenti lo sanno bene, non c'è solo la tranquillità. Per chi cerca l'avventura sono tante le proposte che soprattutto in Alta Val di Vara si possono trovare. Angoli incontaminati che da fruitori bisogna preservare… Con Emanuela Cavallo.

La Valle Argentina paradiso del turismo fluviale

Ci spostiamo nell'imperiese per godere della bellezza della valle Argentina, arricchita anche dalle acque dell’omonimo fiume che scorre in mezzo a veri e propri paradisi di sassi bianchi e vegetazione naturale. Luogo ideale per gli amanti del turismo ecosostenibile … Come Marco, torinese d’origine che spera di trovare casa a Badalucco. Qui un susseguirsi di piccole oasi sul fiume hanno reso l’alveo un’attrazione turistica imperdibile. Con Alessandra Boero.

I laghetti di Nervi, paradiso a due passi dal centro abitato

Un appuntamento che ritorna, nel nostro "Viaggio", è quello con i laghetti più vicini alla città di Genova, nel quartiere di Nervi. Camminando solo 20 minuti dal centro abitato ci si immerge nella natura incontaminata. Tra ricca e folta vegetazione, piccole liane, scogli per tuffi, ecco si aprono i "laghetti" dall'acqua trasparente dove cercare ristoro e refrigerio nelle ore e nei giorni più caldi dell'anno. Con Aurora Bottino.

